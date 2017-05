Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Davo Karničar. Foto: Osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Davo Karničar

23. maj 2017 ob 13:44

MMC RTV SLO

Trdno sem odločen, da ko odidem iz baze, sem na gori samo jaz in se ne prepuščam mislim in spominom. Seveda pa morajo v bazi biti regeneracija, dobra volja, optimizem, da greš v hrib z veseljem. Na računalniku imam posnetke, fotografije. Le na nahrbtniku bo obesek brezjanske Marije pomagaj. V to verjamem in vem, da me bo spremljala na vsakem koraku.

Davo Karničar bo poleti poskušal postati prvi, ki bi presmučal drugi najvišji vrh na svetu K2 (8611 m), MMC.