10. Kulturni bazar z izobiljem evropskega leta kulturne dediščine

Prepoznaven prostor za kulturno-umetnostno vzgojo

5. april 2018 ob 08:55,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob jubilejni izvedbi Kulturnega bazarja ni dvoma o tem, ali ta napreduje – na prvi izdaji leta 2009 se je strokovnega usposabljanja udeležilo okoli 100 strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja, po petih letih je to število naraslo na več kot 1.000, lani pa so, skupaj s strokovnimi delavci, ki so se udeležili regijskega bazarja v Mariboru, našteli več kot 1.500 strokovnih delavcev.

Po besedah Nataše Bucik, nacionalne koordinatorke za kulturno-umetnostno vzgojo na ministrstvu za kulturo in tako rekoč gonilne sile bazarja, se je projekt v desetletju zelo razvil. "Tukaj se že deset let srečujemo, spoznavamo, navezujemo partnerstva in uspešna sodelovanja vsi, ki nas kultura bogati, pa tudi vsi, ki se zavedamo njenega pomena."

Jubilejni 10. Kulturni bazar, ki ga organizirata ministrstvo za kulturo in izobraževanje ter Zavod RS za šolstvo z več partnerji, tako danes ponovno zavzema Cankarjev dom. Prireditev, zasnovana kot strokovno usposabljanje, bo v veliki sprejemni dvorani postregla s skoraj 50 dogodki, v ospredju bo evropsko leto kulturne dediščine.

Bazar, kot napovedujejo na spletni strani, prinaša predavanja številnih slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavljeni bodo kakovostni kulturno-vzgojni projekti ter primeri dobrih praks sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami. Bucikova poudarja še, da se bazarja že nekaj let udeležujejo strokovni delavci iz drugih resorjev, dobrodošli pa so tudi študentje različnih smeri.

Skozi desetletje vse več partnerjev projekta

"Partnerje vselej povezujemo z medresorskimi temami, ko želimo predstaviti, kako lahko kulturo umeščamo v vsa področja našega bivanja," je pojasnila Nataša Bucik. Tokrat so partnerji projekta ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za zdravje ter ministrstvo za okolje in prostor, častni pokrovitelj Kulturnega bazarja pa je od leta 2013 Slovenska nacionalna komisija za Unesco.

Med 11.30 in 13.00 se lahko v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma udeležite izobraževanja v organizaciji Radiotelevizije Slovenija, posvečenega vprašanju odgovornosti in privilegija dela za otroke in mlade, pa tudi kakovostnih medijskih vsebin, namenjenih mlademu občinstvu, in zakaj so ključnega pomena. Izobraževanje izvajajo ustvarjalci programov za otroke in mlade na Radiu Slovenija, Televiziji Slovenija in MMC RTV Slovenija. Nekaj vprašanj, ki si jih bomo zastavili: Kakšne so naloge medija s statusom javnega zavoda in kako se uresničujejo? Kaj Radiotelevizijo Slovenija loči v množici medijskih vsebin, ki smo je deležni? Kako s spremljanjem kakovostnih otroških in mladinskih medijskih vsebin otroke in mladostnike motivirati k širjenju obzorij, usvajanju novih znanj, spoznavanju kompleksnega sveta in človeških odnosov? Kako z njihovo pomočjo oblikovati trdno lastno identiteto in pridobiti odgovore na vprašanje: Kdo sem in kakšen je svet okoli mene? Kako lahko jaz prispevam, da bo svet jutri boljši? S pregledom različnih medijskih vsebin (televizija, radio in splet), ki nastajajo na Radioteleviziji Slovenija, bodo ustvarjalci opozorili na pomembnost medija s statusom javnega zavoda v domačem in šolskem okolju.



Letos na bazarju gostijo tudi umetniškega direktorja festivala Ars Electronica iz Linza Gerfrieda Stockerja s predavanjem Kulturno-umetnostna vzgoja v digitalni dobi, na bazarju pa bosta ob desetletnici o premikih na področju kulturno-umetniške vzgoje spregovorila minister za kulturo Tone Peršak in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič.

Nada Požar Matijašič, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo z ministrstva za izobraževanje, je ob 10. obletnici Kulturnega bazarja poudarila: "To, da letos obeležujemo deseto obletnico, pomeni, da se je projekt v slovenskem prostoru prijel." Ob tem je pozdravila sodelovanje različnih resorjev in dodala, da je bazar prostor, kjer glavni organizatorji skupaj z izvršnim producentom Cankarjevim domom in drugimi vladnimi resorji želijo doseči čim boljše ter širše učinke kulturno-umetnostne vzgoje, vse do lokalne revni.

Skupaj do znanja tudi z muzeji in galerijami

Jubilejna izvedba bazarja postavlja v ospredje evropsko leto kulturne dediščine. V tem kontekstu pripravljajo okroglo mizo in med drugim predstavljajo nacionalni strokovni posvet kulturno-umetnostne vzgoje o kulturni dediščini Skupaj do znanja: Muzeji in galerije kot razširjene učilnice, ki bo potekal decembra. Ob kulturni dediščini bodo v ospredju bazarja še teme Z umetnostjo o naravi, športu, gibanju, okolju in zdravju, Medgeneracijsko sodelovanje na področju kulture in Ribarimo trajnostno.

Nacionalni koordinator z zavoda za šolstvo Vladimir Pirc je napovedal tudi izid posebne publikacije, posvečene kulturni dediščini. Na bazarju se bodo posvetili Cankarjevemu letu in v tem duhu bo tudi sklepna prireditev dogodka – detektivka za mlade iCankar v režiji Maruše Kink.

P. G.