Beležke Leonarda da Vincija le klik stran: Codex Forster I digitaliziran in objavljen na spletu

Spletni projekt Muzeja Viktorija in Albert

9. september 2018 ob 18:46

London - MMC RTV SLO

Znanstveniki in digitalni strokovnjaki londonskega Muzeja Viktorija in Albert so na spletu objavili vsebino dveh beležk z zapiski in skicami Leonarda da Vincija, s čimer so najširši javnosti omogočili natančen vpogled v razvoj njegovih idej in konceptov.

Codex Forster I tega renesančnega polihistorja je sestavljen iz dveh beležk, ki so ju po Leonardovi smrti zvezali v en zvezek. Ta vsebuje njegove najzgodnejše beležke, nastale približno med letoma 1487 in 1490 v Milanu, ob teh pa še tiste najpoznejše, nastale v letu 1505 v Firencah. Leonardo se je v zgodovino nedvomno zapisal kot ustvarjalni genij in glavni predstavnik renesančnega univerzalnega človeka, ki združuje umetnost in znanost.

Codex Foster I Leonarda da Vincija si lahko od blizu ogledate na tej povezavi.

Na splet prihajata še drugi in tretji del

Codex Forster I je v lasti Muzeja Viktorija in Albert (V & A), ime pa je dobil po Johnu Forsterju, ki ga je leta 1876 skupaj s svojo celotno knjižnico zapustil temu muzeju. Dotični muzej hrani še tri druga Leonardova dela iz te nekdaj zasebne zbirke, zvezana v dva zvezka, imenovana Codex Forster II in Codex Forster III.

"Pričakujemo, da bosta ta dva druga zvezka tudi v celoti dostopna na spletu leta 2019, da se bomo lahko na ta način poklonili 500. obletnici Leonardove smrti," je povedala Katherine Yvard, kuratorka posebnih zbirk v Narodni umetnostni knjižnici muzeja V & A.

Veliki um, ki se oglašuje kot vojaški inženir

"Beležke nas opozarjajo, da je bil Leonardo prav toliko inženirja, kot je bil umetnika. Ko je v zgodnjih 80. letih 15. stoletja pisal Ludovicu Sforzi, vladarju Milana, kateremu je ponudil svoje storitve, se je oglašal kot vojaški inženir, ki na koncu seznama na kratko omenja svoje umetniške sposobnosti," je še povedala Yvardova.

Codex Forster I torej delno datira iz časa, ki ga je Leonardo preživljal na milanskem dvoru in se osredotočal na hidravlično inženirstvo z risbami instrumentov za kopanje kanalov ter za premikanje in dvigovanje gladine vode. Vključuje pa tudi razpravo o geometriji in merjenju trdote.

Dostopnost brez škode za dragocenosti

V muzeju V & A so glede teh beležk poudarili tudi pomembnost konservatorskega vidika, saj gre za izredno krhke dragocenosti. "Če želimo, da preživijo še nadaljnjih pet stoletij in več, moramo zagotoviti, da se jih ne bo pretirano izpostavljalo rokovanju, vendar da bodo hkrati njihove zanimive vsebine dostopne na različne načine, ki jim ne bodo škodovali," je poudarila kuratorka Katherine Yvard.

Leonardo da Vinci (1452-1519) se je rodil v Vinciju v Toskani kot nezakonski sin florentinskega notarja Piera da Vincija. Šolal se je pri Verocchiu. Po načelu znati opazovati je proučevanje narave in eksperiment utemeljil kot izhodišče umetniškega in znanstvenega dela ter s tem pomembno vplival na duhovni razvoj zahodnega sveta v novem veku. Zapustil je številne znanstvene zapiske, napisane v zrcalni pisavi. Kot slikar je bil po eleganci forme in umirjeni harmoniji barv pravo nasprotje Michelangela, torej še enega velikega renesančnega umetnika in njegovega sodobnika.

P. G.