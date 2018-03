Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pollockova slika Št. 16 (1950) je v zbirki muzeja od leta 1952. Foto: MAM-Rio Pollockove slike veljajo za enega najbolj revolucionarno izvirnih avtorskih opusov 20. stoletja. Foto: EPA Dodaj v

Brazilski muzej se odpoveduje Pollocku, da bi se rešil iz krize

Prodaja bi zagotovila sredstva za nadaljnjih 30 let

22. marec 2018 ob 10:09

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

V zasebnem Muzeju moderne umetnosti v Riu de Janeiru vidijo po več letih spopadanja s finančnimi težavami edino rešitev za nadaljnji obstoj v prodaji slike Jacksona Pollocka.

Medtem ko brazilsko kulturno ministrstvo potezo podpira, pa vsi v tem ne vidijo najboljše rešitve – finančni priliv bi obenem pomenil, da bo muzej ob enega ključnih del svoje zbirke. Pollock, predstavnik newyorške šole in eden najbolj cenjenih ameriških umetnikov 20. stoletja, je sliko Št. 16. naslikal leta 1950. Brazilski muzej je z njo svojo zbirko dopolnil dve leti pozneje, ko mu jo je podaril ameriški podpredsednik Nelson Rockefeller.

Iz muzeja so sporočili, da jim primanjkuje sredstev za delovanje, zato bi s prodajo Pollockove slike ustvarili sklad, iz katerega bi lahko črpali sredstva za prihodnjih 30 let. Medtem ko bo muzej iz Ria prvi v Braziliji, ki bo izvedel tovrstno prodajo, pa je med evropskimi in ameriškimi muzejskimi institucijami to pogosta praksa.

Rešitev ali izguba?

Nad načrtom niso najbolj navdušeni v Brazilskem muzejskem institutu, kjer so Muzej moderne umetnosti pozvali, naj celotno potezo ponovno premisli. Svetujejo, da naj poskusijo najti drugo rešitev iz finančnih težav, v katerih so se znašli številni muzeji v državi. Po drugi strani za odločitvijo muzeja stoji brazilski kulturni minister, ki je prepričan, da bo s prodajo Pollockove slike Muzej moderne umetnosti manj podvržen gospodarski krizi in hkrati manj odvisen od donacij in drugih vrst podpore. Muzeji niso edine ustanove, ki se v Riu de Janeiru v zadnjem času spopadajo s težkimi finančnimi razmerami. Po recesiji, po katere posledicah se Brazilija še vedno pobira, je to dodatno poglobil nakopičeni dolg zaradi olimpijskih iger 2016.

Jackson Pollock (1912–1956) je bil ob Marku Rothku, Willemu de Kooningu, Barnettu Newmanu in Arshilu Gorkyju eden glavnih predstavnikov ameriškega abstraktnega ekspresionizma. Spada med najvplivnejše ameriške umetnike 20. stoletja. Njegova dela dosegajo na umetniškem trgu večmilijonske vrednosti. Slika, ki jo prodaja brazilski muzej, je nastala le dve leti po tem, ko je Pollock na Manhattnu prvič razstavil dela, ki jih je slikal s prepoznavno tehniko akcijskega slikanja, s katero je kapljal in zlival barvo na platna. Postavitev v New Yorku je bila tedaj čisti uspeh in že leta 1950 naslikal niz šestih platen, po katerih je danes najbolj prepoznaven.

M. K.