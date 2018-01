Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 12 glasov Ocenite to novico! Vstop na to območje je strogo prepovedano zaradi občutljivosti geoglifov oziroma je dovoljeno zgolj s posebno, s peno obdano obutvijo, kot so določile perujske oblasti. Foto: EPA Pripadniki ljudstva Nazca naj bi te figure oblikovalo s strganjem temnega puščavskega železooksidovega kamna, pod tem so odkrili belo prst apnenca, ki se je ob izpostavljenosti jutranji rosi strdila. Foto: EPA Voznik je namreč ta konec tedna kljub znakom za prepoved vožnje zapeljal čez to območje, ki je kot svetovna kulturna dediščina od leta 1994 pod Unescovo zaščito, in ob tem poškodoval del treh risb, je sporočilo perujsko ministrstvo za kulturo. Foto: EPA Sorodne novice Skrivnostni zapiski v perujski pampi Dodaj v

Brezbrižni voznik pregazil del geoglifov ljudstva Nazca

Več kot dve tisočletji stare upodobitve iz črt

31. januar 2018 ob 15:11

Lima - MMC RTV SLO

Črte ljudstva Nazca, osupljivi opomniki bogate perujske predkolumbovske zgodovine, ki veljajo za eno največjih svetovnih arheoloških ugank, so pred kratkim utrpele novo poškodbo, ko je čeznje peljal tovornjak.

Voznik je namreč pretekli konec tedna kljub znakom za prepoved vožnje zapeljal čez to območje, ki je kot svetovna kulturna dediščina od leta 1994 pod Unescovo zaščito, in ob tem poškodoval del treh risb, je sporočilo perujsko ministrstvo za kulturo.

Na območje le s fino penasto obutvijo

"Tovornjak je na razdalji 100 metrov za seboj pustil globoke sledi na delih treh geoglifov, sestavljenih iz ravnih črt," so še sporočili z ministrstva in pojasnili, da je nato čuvaji ustavili voznika in obvestili policijo. Vstop na to območje je strogo prepovedano zaradi občutljivosti geoglifov oziroma je dovoljeno zgolj s posebno, s peno obdano obutvijo, kot so določile perujske oblasti.

Čeprav so se risbe in črte ohranile zelo dolgo, so vseeno zelo občutljive in niso prvič utrpele poškodb zaradi brezbrižnosti ljudi. Zaščiteno arheološko področje tudi sicer bremenijo okoljske razmere in tudi avtomobili, ki zgolj vozijo mimo prizorišča, pred leti pa se je perujska oblast spopadala celo s skvoterji, ki so na tem območju redili prašiče.

Leta 2015 so pridržali vandala, ki je vstopil na območje in si privoščil izpisovanja svojega imena ob geoglifih. Decembra leta 2014 pa so aktivisti Greenpeacea ob risbi kolibrija v tla izpraskali napis: "Čas je za spremembo! Prihodnost je obnovljiva."

Več kot 2.000 let stara uganka

Ljudstvo Nazca naj bi te figure oblikovalo s strganjem temnega puščavskega železooksidovega kamna, pod tem pa so odkrili belo prst apnenca, ki se je ob izpostavljenosti jutranji rosi strdila. Vse do danes nihče ne ve natanko, kako so bile te črte, ki se razprostirajo na površini 500 kvadratnih kilometrov, narisane in zakaj.

Ogromne risbe, ki se najlepše vidijo z letala, so skrivnostne podobe živali in geometričnih znakov, vtisnjenih v puščavska tla pred več kot 2.000 leti. Pri izdelavi orjaških slikarij sta se povezala znanje in umetnost tega starodavnega ljudstva, velikanskih slikarij namreč njegovi pripadniki ne bi bili sposobni narisati, če ne bi imeli vsaj nekaj znanja o opazovanju nebesnih teles in osnovnega matematičnega znanja.

