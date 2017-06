Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slika Dama s krznom (62 x 59 cm) naj bi nastala med letoma 1577 in 1580. Od nekdaj pa duhove burita tako identiteta avtorja umetnine kot upodobljenke. Foto: Wikimedia Commons Grškega renesančnega slikarja, kiparja in arhitekta Domenikosa Theotokopoulosa (1541-1614) se je prijel vzdevek El Greco, kar po špansko pomeni Grk. Foto: Wikipedia Sorodne novice Med drugo svetovno vojno zaplenjen El Greco vrnjen dedičem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dama s krznom: je torej El Grecova ali ni?

Strokovnjaki bodo preverjali avtorstvo slike

23. junij 2017 ob 14:16

Glasgow - MMC RTV SLO/STA

Tako identiteta avtorja umetnine kot upodobljenke na sliki Dama s krznom, ki jo sicer pripisujejo El Grecu, od nekdaj burita duhove – zato bo zdaj podvržena podrobni raziskavi, saj želijo strokovnjaki ugotoviti, ali jo je resnično naslikal ta sloviti umetnik.

Damo s krznom, ki velja za eno najbolj ikoničnih slik, na Škotskem hranijo Glasgowski muzeji vse od leta 1838. Sliko, čeprav ni podpisana, največkrat pripisujejo v Grčiji rojenemu umetniku Domenikosu Theotokopoulosu, ki je ustvarjal v Španiji in je bolj znan z imenom El Greco.

Za tega renesančnega umetnika neznačilen slog

Umetnina naj bi nastala okoli leta 1570, kmalu za tem, ko se je umetnik preselil v Španijo. Vendar so strokovnjaki v dvomih glede El Grecovega avtorstva, saj je Dama s krznom ustvarjena v zelo neformalnem slogu, ki zanj ni bil značilen. Umetnik sicer slovi po tesnobnih upodobitvah svetnikov in mučenikov.

Nova dognanja o Dami s krznom nameravajo razkriti na tridnevnem simpoziju, ki bo predvidoma potekal v začetku leta 2019. Sicer pa je ta mednarodni raziskovalni projekt, v sklopu katerega bodo umetnino in njeno zgodovino temeljito preučili, zagnala Univerza v Glasgowu v navezavi z Glasgowskimi muzeji.

Z roko v roki s španskim muzejem Prado

Sodelovali bodo tudi z madridskim muzejem Prado in preučili še nekaj drugih slik. Direktor Glasgowskih muzejev Duncan Dornan je izrazil zadovoljstvo nad tem, da bodo pri projektu sodelovali z najboljšimi strokovnjaki s področja španske umetnosti, da bi bolje razumeli delo, ki ga imajo v lasti.

Strokovnjaki si bodo pri raziskovanju slike in razkrivanju njenih skrivnosti pomagali s primerjalnimi študijami in najsodobnejšo tehnologijo. Podrobno bodo analizirali materiale, iz katerih je slika narejena, poteze čopiča in morebitne skice, ki se skrivajo pod sliko.

P. G.