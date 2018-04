Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hitler se je imel za slikarskega genija - likovni kritiki in umetnostna zgodovina pa se s tako oceno ne strinjajo zares. Visoke cene slike na dražbah dosegajo seveda samo zaradi avtorjevega imena, zato se take prodaje mnogim zdijo sporne. Foto: EPA Charlotte, ki je očitno pozirala v ruralnem okolju, na sliki nosi rdečo ruto, ki na njen obraz meče izrazito senco; v roki drži vile. Oblečeno ima belo bluzo, ki razkriva globok dekolte. Foto: EPA Portret dekleta, ki je naslikan na raševino in kaže uničujoče sledove časa, je leta 1967 kupila rodbina flamskih industrialcev. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Hitlerjev portret ljubimke na dražbi

Kdo je bila Charlotte Lobjoie?

7. april 2018 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oljna slika, na kateri je Adolf Hitler ovekovečil svojo francosko ljubimko, bodo v četrtek v Nemčiji prodajali na dražbi. Izklicna cena za portret Charlotte Lobjoie bo 60 tisoč evrov.

Sliko iz leta 1916, ki meri 63 cm v višino in 48 cm v širino, je avtor podpisal "A. Hitler". Portretiranka je Z, Francozinja, ki jo je Hitler spoznal, ko se je v Franciji bojeval v prvi svetovni vojni. O njunem razmerju je prvi pisal zdaj že pokojni zgodovinar (in eden od vodilnih strokovnjakov v proučevanju Hitlerja), Werner Maser.

Portret dekleta, ki je naslikan na raševino in kaže uničujoče sledove časa, je leta 1967 kupila rodbina flamskih industrialcev. Dokumentacija, povezana s sliko, dokazuje, da so jo v preteklosti med drugim razstavljali na Japonskem.

Charlotte, ki je očitno pozirala v podeželskem okolju, na sliki nosi rdečo ruto, ki na njen obraz meče izrazito senco; v roki drži vile. Oblečeno ima belo bluzo, ki razkriva globok dekolte.

Skrivnostni primer nezakonskega sina

Mimogrede, francoski železničar Jean-Marie Loret, ki je umrl leta 1985, je trdil, da mu je mama, torej Charlotte, malo pred svojo smrtjo razkrila, da je bil nemški vojak, s katerim je ljubimkala med prvo svetovno vojno, pravzaprav Adolf Hitler, Jean-Marie pa njegov sin. Werner Maser je njegove trditve sprejel za verodostojne, številni drugi zgodovinarji pa jih ovračajo. Genetske preiskave, ki so jih opravili v Heidelbergu, so pokazale, da bi Loret lahko bil v sorodu s Hitlerjem, ni pa nujno, da je bil. Po vojni - in po fantovem rojstvu - se je Charlotte preselila v Pariz, kjer je delala kot plesalka.

Drugo plat medalje predstavljajo pričanja očividcev in Hitlerjevih soborcev iz prve svetovne vojne, ki se spominjajo, kako zelo ogorčen je bil Adolf, ko je videl može iz regimenta, ki so se skušali zapletati s Francozinjami; obtoževal jih je, da "nimajo nemške časti". Prav tako ni zelo verjetno, da bi vojaka nizkega ranga, kar je Hitler bil, lahko dekle spremljalo na več postojankah, kot Loret trdi, da je počela njegova mama.

Zgoraj omenjeni Maser je o Hitlerju napisal več knjig; v njih je psihologijo nacističnega voditelja analiziral tudi s pomočjo njegovih slik, risb in zasebnih pisem. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja - torej še pred svojim političnim vzponom - se je Hitler preživljal kot slikar (sam sebe je imel za genija, čeprav je kar dvakrat padel na sprejemnih izpitih dunajske Akademije.) Tik pred koncem druge svetovne vojne, ko se je sovjetska vojska že približevala njegovemu vrhovnemu štabu v Berlinu, je firer naredil samomor skupaj z Evo Braun, spremljevalke, s katero sta se malo pred tem poročila.

Leta 2015 je dražbena hiša Wiedler, ki tudi tokrat vodi dražbo, prodajala Hitlerjev akvarel gradu Neuschwanstein na Bavarskem. Slika, ki je bila podpisana na enak način, je bila prodana za sto tisoč evrov. Zaradi pogostih prodaj firerjevih akvarelov so bili pri Wiedlerju v preteklosti pogosto tarča kritik in pritožb žrtev holokavsta.

V spodnji galeriji je še nekaj Hitlerjevih akvarelov, ki jih bodo prodajali, in pa certifikat avtentičnosti. Na nedatirani arhivski fotografiji je Hitler z zakoncema Helene in Edwinom Bechstein, katerima je podaril sliko Vermählungsbrunnen Hoher Markt Vienna (na naslednji fotografiji).

A. J.