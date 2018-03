Glazerjev nagrajenec je mariborski slikar Ludvik Pandur

Priznanje za življenjsko delo

15. marec 2018 ob 15:04

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Akademski slikar Ludvik Pandur je letošnji prejemnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, ki jo na področju kulture podeljuje Mestna občina Maribor.

Nagrado mu bodo izročili v sredo na slovesnosti v Minoritski cerkvi Lutkovnega gledališča Maribor, ko bodo predali tudi Glazerjeve listine Sabini Cvilak, Vladimirju Vlaškaliću in Vitu Žuraju.

Kot so danes sporočili z mariborske občine, je na razpis za Glazerjevo nagrado in listine v letu 2018 prispelo 34 predlogov z 28 predlaganimi kandidati, od tega 23 kandidatov za Glazerjevo listino in pet kandidatov za Glazerjevo nagrado za življenjsko delo.

Po pregledu vseh predlogov se je mestni odbor za podelitev Glazerjevih nagrad odločil, da bo nagrado za življenjsko delo prejel akademski slikar Ludvik Pandur, ker že več kot pet desetletij navdušuje širšo javnost z izjemnim slikarskim opusom.

"Opus Ludvika Pandurja je v celoti zavezan figuri in krajini, zaznamujeta pa ga umetnikova vehemenca v potezah in izražanje v barvah. Figuri se je zapisal že na začetku ustvarjalnega opusa, kot pripadnik mlade generacije, ki se je drznila upreti visokemu modernizmu. Zaradi poglobljenega študija le-te ga upravičeno lahko štejemo za enega najboljših poznavalcev figuralnega slikarstva," je v obrazložitvi zapisal mestni odbor za podelitev Glazerjevih nagrad.

Pandur je med drugim naslikal Omizja, Tržnice, Španski cikel in Beneški cikel, rad je slikal tudi avtoportrete.

Poleg nagrade za življenjsko delo v Mariboru vsako leto podelijo tudi Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih ali za posebej uspešno večletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot občanom Maribora.

Te letos prejmejo operna solistka Sabina Cvilak, ki je kot umetniška persona in operna solistka v slovenskem in mednarodnem prostoru svojevrsten unikum, dramski igralec Vladimir Vlaškalić za dramske vloge, odigrane v obdobju zadnjih dveh let, in skladatelj Vito Žuraj za kulturne stvaritve na področju sodobne glasbe zadnjih dveh let.

A. J.