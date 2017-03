Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Leta 1933 je Alfonso Bialetti predstavil prvi kuhalnik kave Moka. 'Kafetjera' je postala uspešnica in domuje tudi v številnih slovenskih gospodinjstvih. Foto: Reuters Italija je izjemno vplivna tudi na področju avtomobilskega oblikovanja, prav iz Italije prihajajo nekateri najbolj zaželeni statusni simboli našega časa. Foto: Reuters Akcija dan italijanskega oblikovanja je nastala na pobudo italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje v sodelovanju z nekaterimi drugimi institucijami. Predavanje v Ljubljani v sodelovanju z MAO-jem in oblikovalsko agencijo Gigodesign organizira italijansko veleposlaništvo v Ljubljani. Foto: MAO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Italijansko oblikovanje, sinonim za odličnost

Predavanje v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje

2. marec 2017 ob 08:27,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 08:37

Ljubljana/Milano - MMC RTV SLO/STA

Ob dnevu italijanskega oblikovanja približno 100 ambasadorjev predstavlja svoje delo, procese in izvedbo nekaterih najizvirnejših projektov zadnjih let.

Na današnji dan bodo v stotih mestih po svetu oblikovalci, podjetniki, publicisti, kritiki in profesorji s predavanji zaznamovali dan italijanskega oblikovanja. Predavanje bo tudi v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), gosta bosta docent za industrijsko oblikovanje na milanski Politehniški univerzi Lorenzo Palmeri in kreativni direktor oblikovalske agencije Gigodesign v Ljubljani Luka Stepan.

Oblikovanje kot celostna dejavnost

Predavanje v MAO-ju se bo temi oblikovanja posvetilo kot celostni dejavnosti, kar pomeni, da se pri načrtovanju izdelkov upošteva tudi odnos do ekosistema z mislijo na nove prostore, so zapisali v muzeju, kjer se bo predavanje začelo ob 18.00.

Palmeri oblikuje izdelke in prostore za znamke, kot so Lavazza, Invicta in Guzzini. Poleg tega se posveča glasbi. Posnel je številne zgoščenke, je tudi avtor zvočnih instalacij. Snuje glasbene inštrumente, med drugim je zasnoval klaviaturo za Korg in kitaro Paraffina Slapster. Je prejemnik nagrade good design award.

Stepan se je po študiju na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje odločil za specializacijo pri Ronu Aradu na londonskem Royal College of Art. Delal je za priznane blagovne znamke, kot so Panasonic, Samsung, LG in italijansko podjetje Artemide. Je prejemnik številnih mednarodnih priznanj za oblikovanje, med njimi sedmih red dot awards in nagrade nemške vlade designpreis.

Družbeni pomen oblikovanja

Kot je ob tej priložnosti zapisal ugledni italijanski arhitekt Michele de Lucchi, ima kultura oblikovanja v Italiji korenine že v renesansi, času izjemnih talentov, kakršen je bil Leonardo da Vinci, še posebej pomemben pa je bilo oblikovanje po drugi svetovni vojni, ko je pripomogel k temu, da se je država postavila spet na noge in začrtala smer novega razvoja.

Danes se oblikovanje širi na področja kulture, umetnosti in filozofije, zato je nepogrešljiv del italijanskega družbenega vzorca. V njegovem bistvu je prepričanje, da lahko lepi predmeti prinesejo užitek v vsakdanjem življenju, zato je oblikovanje pomembno tudi v množični proizvodnji, razmišlja arhitekt, ki je zasnoval več odmevnih projektov in delal za zveneča imena, kot so Olivetti, Philips, Siemens, Vitra ...

A. K.