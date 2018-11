Je v svetu ploskih ekranov in selfijev še prostor za večdimenzionalnost?

Komentar na sodobno obsedenost s sabo in selfiji. Foto: Amadeja Smrekar Mimoidoče so presenetili plakati, ki so - v dobesednem in prenesenem pomenu - presegli svojo običajno 'ploskost'. Foto: Amadeja Smrekar KipAktiv, dinamičen in sproti razvijajoč se projekt v javnem prostoru je pod mentorstvom umetnika in profesorja na oddelku za kiparstvo Alena Ožbolta iskal, ustvarjal ter dajal obliko in prostor kipu in kiparstvu. Foto: Amadeja Smrekar Intervencije so pripravili tudi zunaj strogega mestnega središča. Foto: Amadeja Smrekar Dodaj v

Če ste se v zadnjih dneh sprehodili po (širšem) središču prestolnice, ste gotovo opazili vsaj kakega "vsiljivca" na površinah, sicer namenjenih oglasnim sporočilom.

K opazovanju, premišljevanju in soustvarjanju kiparstva so mimoidoče tako povabili dodiplomski študenti 3. letnika Oddelka za kiparstvo Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani (UL ALUO), ki so v sodelovanju s Svetom za Umetnost Univerze v Ljubljani in družbo TAM-TAM pripravili kiparske intervencije na mestnih plakatih na 17 lokacijah po ljubljanskih ulicah.

Kot je njihov mentor, umetnik in profesor na oddelku za kiparstvo Alen Ožbolt, povedal za MMC, so s propagandnim projektom, s katerim vzpostavljajo dialog s širšo javnostjo, želeli ozaveščati o sodobnem kiparstvu in njegovi odsotnosti oziroma pomanjkanju v javnem prostoru. Na 17 lokacijah so tako "zavzeli" 24 površin: najprej z izjavami v obliki vizualne komunikacije, potem pa so čez vsako izjavo, plakat, naredili 3D-intervencijo, s katerimi so razširjali polje kiparstva. Nekatere med njimi so bile interaktivne, saj so si lahko naključni mimoidoči vzeli del skulpture, dve sta celo postali žrtev vandalizma, kar umetnikov, čeprav seveda tovrstnega vedenja nikakor ne podpirajo, v tem primeru niti ne moti zelo, saj to pomeni, da so bili opaženi, pojasnjuje profesor kiparstva.

Kot dodaja sogovornik, nikakor ne gre za enkratno akcijo, saj skuša akademija v duhu "odpiranja oken in vrat" v zadnjih letih študentom dati priložnost, da pridejo ven in zunanjost povabijo k sebi. Spomnil je, denimo, na intervencijo s 70 figurami Čakajoči v sodelovanju z ljubljansko pisarno Evropskega parlamenta, pa na projekt v zunanjem prostoru Prihodi – oba sta naslavljala perečo tematiko migracij že leta pred aktualno begunsko problematiko. "Študentje so izjemno angažirani in radovedni, zelo senzibilni za aktualne teme," dodaja profesor.

Tudi z aktualno intervencijo so komentirali teme sedanjika, denimo Kip / večni selfi se sprašuje, kaj je skulptura znotraj sodobnega sveta, kaj je skulptura v času digitalne reprodukcije, internetne komunikacije, kibernetske vojne. S plakatom v podvozu pri Tivoliju, ki so ga prelepili z bleščavo folijo – ta material še ni bil umeščen v javni prostor, poudarja mentor –, so opozarjali na varljivo bleščavost komercialnega sveta. "Pri nekaterih pa smo prvič dosegli, da je TAM-TAM površina prvič postala materialna in predmetna, 3D-objekt, s čimer so se spet spraševali, ali ima ta svet, ki ga zaznamujejo ploski monitorji, še kakšno debelino?"

Ker so avtorice in avtor Urša Barle, Maja Bojanić, Gianna Buršić, Petra Leskovar Grum in Sander van Mechelen želeli preseči strogo "polikane" elitne lokacije v s turisti obleganem središču mesta, so se podali tudi zunaj meja centra: za Bežigrad, v Štepanjsko naselje, BTC ...

Lokacije intervencij:

Plečnikov trg – "Maxi"

Prešernova c. - Trg mladinskih delovnih brigad - "Tramvaj"

Borštnikov trg - "Ferent"

Trg Ajdovščina - "Hotel Union"

Gosposvetska c. - "nasproti Leva"

Resljeva c. - Čufarjeva ul.

Trg OF - Resljeva c.

Železniška postaja - "TIR bar"

Njegoševa c. - Bohoričeva ul. - "Hofer"

Dunajska c. - "Podhod sejem"

Linhartova c. - Železna c.

Dunajska c. - "Petrol"

Celovška c. - "Podhod Tivoli"

Štepanjsko nas. - Jakčeva ul. - "3A"

Nove Fužine - "Mercator"

BTC - Kolosej "Moskovska ul."

Bratislavska c. - "Supermarket TUŠ"

