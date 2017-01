Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ena v svetu najbolj uveljavljenih južnokorejskih umetnic je sopranistka Sumi Jo. Foto: Reuters Han Kang je lani mednarodnega bookerja dobila za enigmatični roman Vegetarijanka. V domovini je bila med "nezaželenimi". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Južna Koreja se opravičuje za "črni seznam" nezaželenih umetnikov

Kdor ni bil "naš", ni mogel ustvarjati

10. januar 2017 ob 10:30

Seul - MMC RTV SLO/STA

Južnokorejska ministrica za kulturo Čo Jun Sun se je opravičila za t. i. črni seznam, na katerem se je zaradi svojih političnih prepričanj znašlo več kot 9.000 južnokorejskih umetnikov iz filmskega, glasbenega in literarnega sveta. Seznam je lani objavilo več lokalnih medijev.

Številni umetniki so se na seznamu znašli zato, ker so podprli južnokorejske opozicijske stranke ali pa kritizirali oziroma se s satiro lotili administracije južnokorejske predsednice Park Geun Hje, nad katero trenutno visijo obtožbe o korupciji, zlorabi položaja in kršenju ustavnih dolžnosti, pa tudi nekdanjih vojaških diktatur. Zato jim je vlada odtegnila denarno podporo za njihove projekte.

"Umetnikom, ki jih država ni podpirala pri delu zaradi njihovih političnih ali ideoloških prepričanj, se opravičujem za vso bolečino in trpljenje," je ministrica za kulturo Čo Jun Sun povedala v ponedeljek. Prav tako se je opravičila širši javnosti, saj je objava črnega seznama odprla številne razprave in razočarala marsikoga.

Seznam je v resnici pravcati kdo-je-kdo dogajanja na seulskem umetniškem področju. Med umetniki na seznamu sta pisateljica Han Kang, ki je lani prejela mednarodnega bookerja, in režiser Park Čan Vuk, ki je za kultni film Stari leta 2004 prejel veliko nagrado žirije v Cannesu ter številne druge nagrade. Mnoge seznam spominja na cenzuro, ki je v Južni Koreji vladala med 60. in 80. leti preteklega stoletja.

Koliko je vedela ministrica?

Ministrica Čo Jun Sun je na položaju od preteklega septembra. Obtožili so jo, da je imela pri oblikovanju seznama ključno vlogo, saj je v letih 2014 in 2015 delovala kot svetovalka predsednice za politične zadeve. Sama očitke zavrača in trdi, da do pred kratkim ni vedela zanj.

V zvezi z zadevo preiskujejo tudi nekdanjega ministra za kulturo in nekatere uradnike. Preiskovalci tožilstva opozarjajo, da razkritje seznama, ki je narekoval, kateri umetniki so upravičeni do državne podpore, predstavlja veliko grožnjo svobodi izražanja. Tožilstvo naj bi v zadevi zaslišalo tudi sedanjo ministrico za kulturo in nekdanjega vodjo urada predsednice države, ki je obtožen, da je z dovoljenjem predsednice države vodil oblikovanje črnega seznama.

Konec leta odnesel tudi predsednico

Južnokorejski parlament je v začetku decembra izglasoval odstavitev predsednice Park Geun Hje, hčerke diktatorja Park Čung Hija, zaradi korupcijskega škandala, v katerega je vpletena njena prijateljica. Park Čung Hi naj bi namrečČoj Sun Sil pomagala pri izsiljevanju podjetij za denar in brez uradnih pooblastil dovolila vmešavanje v državne zadeve.

Več sto tisoč protestnikov se je pred dnevi znova podalo na ulice Seula, kjer so zahtevali njen takojšen odstop. Obtožbe, ki visijo nad predsednico, zdaj preverja ustavno sodišče. To mora namreč sprejeti odločitev o njeni dokončni odstavitvi.

A. J.