Kako sta Dior in Harry Potter postala nov umetniški par

Instagram-hibridi povezujejo visoko umetnost in popkulturo

19. marec 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji družbenomedijski trend prihaja z Instagrama - njegova glavna značilnost je duhovit preplet popkulture in visoke umetnosti. Največ oboževalcev imajo trije takšni računi: eden sopostavlja Moneta in film Pokliči me po svojem imenu, drugi znano voditeljico in slikarstvo, tretji pa znamko Dior in Harryja Potterja.

Največ sledilcev med umetniškimi hibridi ima Instagramov račun Call me by Monet (Pokliči me po Monetu), kar je besedna igra z naslovom filma Pokliči me po svojem imenu italijanskega režiserja Luce Guadagnina, s katerim je bil letos nominiran za oskarja. Dramo o odraščanju in istospolni ljubezni so na Instagramu združili s slikarskimi deli slovitega francoskega impresionista Cluda Moneta. (Kako so ti hibridi videti, si lahko ogledate spodaj.)

Slikarstvo skozi poze priljubljene TV-voditeljice

Hibridni fenomen sta sicer začeli španski Instagramski umetnici, sestri María in Beatriz Valdovín, ki sta ustvarili račun z imenom artlexachung. Ta je poln sopostavitev britanske modne ikone Alexe Chung in vsem znanih umetniških del. Njun koncept zaobjema dve sliki, ki v enem okvirju izrežeta dva koščka: fotografijo Chungove in slavno slikarsko delo, na katerem je lik postavljen v podobno pozo in v podobnih barvah kakor manekenka na fotografiji. Med umetniki, čigar dela dopolnjujejo objave na Instagramu, se znajdejo Lucien Freud, Amedeo Modigliani, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso in mnogi drugi. Na spodnji fotografiji sta tako druga ob drugi postavljeni fotografija Chungove iz revije Evening Standard in Kneeling Female in Orange-Red Dress (Klečeča ženska v oranžno-rdeči obleki) avstrijskega ekspresionističnega slikarja Egona Schieleja iz leta 1910. Račun ima več kot 75 tisoč sledilcev, med njimi je tudi britanska tv-voditeljica, ki ji je račun posvečen.

"Umetnost dopolnjuje umetnost"

22-letni Mika Labrague je na družbenih omrežjih odkril račun artlexachung in navdušeno ugotovil, na kakšne načine "življenje imitira umetnost". Tudi sam je imel idejo. Mladi Filipinec je v tem slogu postavil nov račun Call Me By Monet. V njem prizore iz priljubljenega filma povezuje z ozadji, vzetimi z Monetovih slik. "Umetnost dopolnjuje umetnost," je o svojem projektu za Guardian povedal Labrague. Njegov Instagram račun je v dobrem mesecu, odkar obstaja, dobil že več kot 55 tisoč oboževalcev. "Ljudi očitno zanima, kako lahko visoko umetnost primerjamo s tem, kar se dogaja v popkulturi," ugotavlja ustvarjalec hibrida med filmom in slikarstvom.

Moda in literatura z roko v roki

Še en priljubljen popkulturni hibrid Tretja povezovalnost pa se je zgodil, ko je umetniška vodja Rachel Bernstein povezala luksuzno znamko Dior in motive iz serije osmih fantazijskih mladinskih romanov Harry Potter britanske pisatejice J. K. Rowling. "Zame oba, Dior in Harry Potter, živita v domišljijskem svetu. S knjigami o Harryju sem odrasla, Dior pa ima izjemno umetniško in zgodovinsko vrednost, zato se mi je zdelo smiselno obleči močne like, kot so Harry, Hermiona in Ron v Diorjeve kreacije." Povedala je tudi, da so ji takšni mashup računi všeč, še posebej, če se jih ne jemlje preveč resno.

Nekateri instaumetniki se prebijejo tudi prek spleta

Družbeni mediji so že od svojih začetkov postali platforma za raziskovanje novih možnosti umetniškega ustvarjanja. Na Instagramu uporabniki pogosto iščejo povezave med različnimi vrstami umetnosti, nekateri s pomočjo družbenih omrežij celo prestopijo virtualno mejo in zaslovijo še zunaj spleta. Najbolj slavno je žanre izzvala pesnica in likovna umetnica Rupi Kaur, ki je Instagram uporabila kot platformo za objavo kratkih pemi in slik. Njena prva pesniška zbirka Med in mleko je postala svetovna uspešnica po zaslugi družbenih omrežij, zato so jo poimenovali instapoetinja. Prevod dela je lani izšel tudi pri Mladinski knjigi.

Prepleti umetnosti pa so na spletu priljubljeni tudi zunaj družbenih omrežij, na YouTubu se je tako denimo pojavil fenomen mashup, kar pomeni več pesmi, pogosto različnih zvrsti, združenih v novo skladbo.

N. Š.