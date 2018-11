Kolikšnega vzdrževanja je deležno spominsko območje v Kočevskem rogu z Bazo 20?

Slovenski državni gozdovi predstavili svoje delo

13. november 2018 ob 14:08,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 15:55

Kočevje/Dolenjske Toplice - MMC RTV SLO, STA

"Baza 20 je […] edini na tako skrit način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakšnega odporniškega gibanja v Evropi med drugo svetovno vojno," so med drugim zapisali pri družbi Slovenski državni gozdovi, v pristojnosti katere je od letos vzdrževanje kulturnih spomenikov državnega pomena v Kočevskem rogu.



Družba je za njihovo vzdrževanje do zdaj namenila dobrih 42.000 evrov, medtem ko naj bi v prihodnjem letu za to namenili približno 60.000 evrov, so še sporočili z upravljavca državnih gozdov. S tem so začeli dolgoročni projekt ohranitve in promocije kompleksa muzeja na prostem Baza 20, ki ga Slovenski državni gozdovi izvajajo skupaj z Občino Dolenjske Toplice in Dolenjskim muzejem. Prenovljena je tudi dostopna pot iz parkirišča pri Lukovem domu, je poročal Jože Žura. Pot omogoča tudi intervencijo gasilcem v primeru požarov.

Od 2015 vzdrževanje povsem zastalo

Lanskega novembra je sicer vlada sprejela sklep, da ta družba prevzame vzdrževanje nepremičnin štirih kulturnih spomenikov državnega pomena na območju Kočevskega roga oziroma Baze 20, Bunkerja 44 ter partizanskih bolnic Jelendol in Zgornji Hrastnik. Preden so leta 2015 tamkajšnja nujna vzdrževalna dela povsem zastala, je zanje ob večletnem pomanjkanju denarja skrbelo ministrstvo za kulturo.

Družba je po vseh potrebnih usklajevanjih s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije opravila popis stanja barak in določila odstranitev pozneje postavljenih in že razpadajočih sanitarij ter prenovo stražarnice. To so nato aprila res prenovili in se avgusta med drugim lotili še prenove barake agitpropa in ureditve njene okolice. Zaradi bližajoče se zime so načete strehe barak 20, 22 in 25 septembra zaščitili s polivinilom.

Poskrbeli so tudi za ureditev varovalne ograje na strmejšem delu poti, novembra pa so uredili še dostopno pot za dovoz materiala in nujno posredovanje. Ob tem so med drugim posekali drevesa, ki so ogrožala zgradbe in obiskovalce, ter za lažjo prehodnost počistili podrast.

Kaj prinaša prihodnje leto?

Za prihodnje leto je po usmeritvah zavoda napovedana celovita prenova streh in zunanjih ovojev barak 20, 22 in 25, poleg nujnih posegov bodo na vseh štirih spomenikih popisali stanje, določili prednostne naloge in poskrbeli za zemljiškoknjižno ureditev kompleksa Baza 20. S topliško občino in novomeškim Dolenjskim muzejem nameravajo urediti tudi vprašanje tekočega vzdrževanja tega kulturnega spomenika.

Ključno vlogo bo po podatkih upravljavca državnih gozdov sicer pri vsebinski prenovi Baze 20 poleg Dolenjskega muzeja imela topliška občina, ki želi v t. i. Lukovem domu urediti informacijski center in vstopno točko za Kočevski rog. Ta je za vzpostavitev informacijskega centra Baza 20 že namenila 10.000 evrov, študenti arhitekture pa so na pobudo občine poleti izdelali idejno zasnovo za njegovo ureditev.

V Slovenskih državnih gozdovih načrtujejo, da bi kasneje nadaljevali podobno kot prihodnje leto, kar po njihovem letno omogoča prenovo od pet do sedem objektov. Sočasno z vzdrževanjem si prizadevajo za oživitev tega kulturnega spomenika, ki ga je pred desetletji letno obiskalo po več 10.000 obiskovalcev.

P. G., foto: Jože Žura, Radio Slovenija