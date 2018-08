Konec napajanja s Shellovim denarjem v dveh nizozemskih muzejih

Van Goghov muzej v Amsterdamu in Mauritshuis v Haagu

30. avgust 2018 ob 11:49

Amsterdam/Haag - MMC RTV SLO

Tako amsterdamski Van Goghov muzej kot tudi haaški muzej Mauritshuis ne prejemata več sredstev angleško-nizozemske družbe Shell, pri čemer naj bi po besedah Shellove predstavnice šlo za soglasno prekinitev sodelovanja.

Gre za dvojico osrednjih nizozemskih muzejev, do prekinitve sodelovanja z največjim državnim naftnim in plinskim podjetjem pa je prišlo v času vse intenzivnejših protestov proti sponzorstvom podjetij s področja fosilnih goriv.

Iztek šestletne pogodbe z Mauritshuisom

Tiskovni predstavnik Mauritshuisa je povedal, da je imel muzej s Shellom sklenjeno šestletno pogodbo o sodelovanju, ki pa se je iztekla letošnjega julija in je niso podaljšali. Vendar je po pisanju portala The Art Newspaper presenetljivo, da najnovejše letno poročilo Mauritshuisa navaja, da je podpora Shell Nederland in dveh drugih partnerjev "ključnega pomena za dolgoročno prihodnost muzeja". Shell prav tako podpira tehnične raziskave slik Jana Steena, vendar gre za projekt, ki je že skoraj sklenjen, rezultati pa naj bi bili objavljeni do konca leta.

Konec 18-letnega razmerja z Van Goghom

V izjavi za javnost Van Goghovega muzeja pa beremo, da se je po 18 letih podpore Shellovo sponzorstvo končalo v tem mesecu. V zadnjih petih letih so bila ta sredstva namenjena tehničnim raziskavam Van Goghovih slik, ki so nastale med letoma 1888 in 1890. Vendar medtem ko so se raziskave nemara že sklenile, pa naj bi bila objava nastajajočega kataloga še zmeraj oddaljena nekaj let. Direktor muzeja Axel Rüger je izrazil hvaležnost Shellu za "izjemno rentabilno sodelovanje".

Prizadevanja za družbo brez fosilnih goriv

Tiskovna predstavnica Shell Nederland je povedala, da se je odnos z obema muzejema končal z "vzajemno sprejetimi odločitvami". Na povezave Mauritshuisa in Van Goghovega muzeja s tem naftnim in plinskim podjetjem je opominjala skupina Fossil Free Culture, ki je organizirala več protestov. Tiskovna predstavnica dotične skupine je povedala, da bi si "želeli misliti, da sta muzeja sprejela etične odločitve".

Tate zadnja štiri leta brez BP-jevih sredstev

Tudi muzeji na Otoku, ki so oziroma še prejemajo denar od naftnega velikana BP, so tarča očitkov in protestov. Tako se je Tate znašel v sodnem postopku glede višine zneskov, ki jih je prejemal od BP-ja. Pred štirimi leti so bili po triletni bitki primorani razkriti obseg sporne sponzorske pogodbe s tem podjetjem.

Dve drugi instituciji vztrajata z naftnim velikanom

Na BP so leteli očitki, da z umetniškim pokroviteljstvom vzdržuje svojo uglajeno zunanjo podobo, v resnici pa z uničevanjem podnebja vzbuja številna vprašanja glede okoljskih in človekovih pravic. BP je nato po skoraj treh desetletjih sponzorstva predlani končal pogodbo s Tatom. Med tem sta pa Britanski muzej in Narodna portretna galerija še zmeraj finančno povezana z BP-jem.

