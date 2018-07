Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festival je namenjen širši javnosti različnih starosti in okusov, torej tako otrokom kot mladini in odraslim, ki imajo različne kulturne afinitete. Program obsega koncerte, literarne dogodke, gledališke predstave, filmske projekcije, razstave, ustvarjalne delavnice in tako imenovano Škucevo tržnico. Foto: Škuc / Simao Bessa Preden se spusti noč, pridejo na račun najmlajši "škucevci". Foto: Škuc / Simao Bessa Svojo izpostavo na festivalu dobi tudi Knjižnica pod krošnjami. Foto: Spletna stran festivala Dodaj v

Kulturniški zmenek pred Škucem - v Stari Ljubljani je živo

Začenja se cikel dogodkov Dobimo se pred Škucem

20. julij 2018 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

18 "polnoletnih" let že festival Dobimo se pred Škucem, ki je svoj glavni oder postavil v središče vrveža Stare Ljubljane, pod skupnim naslovom prinaša koncerte, predstave, performanse, filmske projekcije, razstave, ustvarjalne delavnice, Knjižnico pod krošnjami in Škucevo tržnico. Letošnja izdaja se začenja nocoj.

Z lutkovno predstavo Zmajček v izvedbi Sonje Kononenko se bo ob 18.00 pred Škucem na Starem trgu začel festival Dobimo se pred Škucem, ki bo do 29. julija ponudil prek 45 različnih dogodkov.

Dogajalo se bo na butičnem odru pred Galerijo Škuc na Starem trgu, ob slabem vremenu pa v prostorih Škuca, vsak dan do 29. julija od 17.00 naprej. Festival je namenjen širši javnosti različnih starosti in okusov, vsi dogodki pa so še vedno brezplačni.

V letošnji program so poleg že ustaljenih festivalskih sklopov, kot so Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji, Ustvarjalno na kvadrat in Poletne ustvarjalnice, vključili tudi projekciji dveh digitalno restavriranih kopij celovečernih filmov režiserja Damjana Kozoleta Usodni telefon in Remington, večerne performanse - kabareje in Knjižnico pod krošnjami.

V sklopu Muzika na Starem trgu se bodo na festivalu že danes ob 20.30, predstavili Katja Šulc, Urška Centa in Robert Jukič, ki bodo prepletali poezijo, glasbo in ples v projektu Lorca, ti in jaz. Do konca meseca pa bodo nastopili še Jarc Gregorin trio, Proteus, Kukushai, Drajnarjuva vampa, Cafe mezalcado, Jazoo, Ton Risco european Quartet, Noair in Harp Explosion.

Teater v galeriji bo poleg predstave Zmajček ponudil še sedem predstav za otroke Začarani čajnik, Lev in miška, Mehurčki, Kako je Oskar postal detektiv, Mavrična gosenica, Fuj, gosenica!, Kužek in muca, ter tri predstave za odrasle Brutalci, Moški v visokem stolpcu in Guliver na otoku velikanov.

Večerni performansi vključujejo Zvočne krajine JUNEsHelen in Alje Petric, dve predstavi Kabareja Tiffany, FEM TV 4.0 in ImproŠke: Navdih.

Otroci preganjajo poletno brezdelje

Letos so ponovno v program vključili eno- in večdnevne ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam. Najmlajši bodo med drugim lahko izdelovali etuije za telefone, peresnice in zapestnice, slikali z volno, ustvarjali preproge iz starih majic, se učili tiskanja s krompirjem in ročnega tiskanja fotografije ali sodelovali na arhitekturni delavnici Žepna hiša.

Študenti katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti so letos pripravili modno revijo in prodajno razstavo Moda in umetnost - na sporedu bosta danes ob 20.00. Ob 22.00 bo sledilo odprtje razstave Šestilo v produkciji Zavoda Omrežje, na kateri se bodo predstavili umetniki mlajše generacije Ivana Bajec, Nevena Aleksovski, Zoran Pungerčar, Leon Zuodar, Miha Perne in Simon Kocjančič.

