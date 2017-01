Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po odstopu Mihe Turšiča s položaja direktorja Ksevta (decembra 2015) je bil Fijavž za v.d. direktorja zavoda imenovan 20. junija lani. Foto: BoBo Turšič, ki je na težave v Ksevtu pred približno letom dni opozarjal z gladovno stavko, je ministrstvu za kulturo v zvezi z financiranjem javnega zavoda očital "politične manipulacije, birokratsko politikantstvo in aroganco". Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Leto dni po Mihi Turšiču od vodenja Ksevta odstopil tudi Izidor Fijavž

Vprašanje sistemskega financiranja in statusa javnega zavoda po več kot letu dni še ni rešeno

10. januar 2017 ob 13:35

Vitanje - MMC RTV SLO/STA

Vprašanje sistemskega financiranja in statusa javnega zavoda Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt) po več kot letu ostaja nerešeno. V petek je odstopno izjavo s funkcije v.d. direktorja podal Izidor Fijavž.

Ker je Ksevt "v položaju, v katerem ni mogoče odgovorno poslovati", se je Fijavž odločil za odstop z vodilnega položaja.

Trenutno je Ksevt še vedno občinski javni zavod brez sistemskega financiranja. Po Fijavževih besedah je celoten razstavni program skupaj z opremo v objektu še vedno zasebna investicija prvotnih ustanoviteljev - Dragana Živadinova, Dunje Zupančič in Mihe Turšiča. Občina Vitanje je lani financirala le določene stroške poslovanja, vlada in pristojna ministrstva lani Ksevta niso financirali.

V letu dni se je premaknilo bore malo

Napovedan vstop države v ustanoviteljstvo zavoda je sicer v pripravi že več kot leto dni. Po Fijavževih besedah so bila v tem času številna usklajevanja in priprave potrebnih dokumentov, na katere so podali tudi svoje strokovne predloge. Zdaj v Ksevtu računajo na odgovornost vlade in ministrstev.

Ob tem Fijavž opozarja, da se februarja izteče dosedanji program zavoda, kar pomeni, da marca grozi objektu v Vitanjah, da ostane prazen.

Ostaja v ekipi Ksevta

Po odstopu Mihe Turšiča s položaja direktorja Ksevta je bil Fijavž za v.d. direktorja zavoda imenovan 20. junija lani. Ker pa je zaradi še vedno nerešenega vprašanja sistemskega financiranja in statusa javnega zavoda "Ksevt v položaju, ko ni možno odgovorno poslovati", je v petek podal odstopno izjavo s funkcije. Kot je še povedal, bo delo v Ksevtu nadaljeval na prejšnjem delovnem mestu kot vodja regionalnega programa.

A. J.