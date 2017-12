Likovne umetnine naj bi v tem letu s prestola velikopoteznih naložb izrinile vrhunska vina

Umetnine v svetu letošnjih razkošnih naložb

5. december 2017 ob 13:58

London - MMC RTV SLO

Po oslabitvi, ki jo je prinesla finančna kriza, se bogati investitorji vračajo na trg – in tokrat naj bi bili osredotočeni na tudi sodobne mojstrovine iz sveta umetnosti.

Pričakuje se, da bodo umetnine prehitele vino kot najuspešnejše razkošne naložbe v letu, ki se izteka, saj naraščajoče število milijonarjev skorajda hlastno grabi po sodobnih mojstrovinah, s katerimi krasijo svoje neskromne nepremičnine.

Umetnine, ki dihajo za ovratnik vinu

Bogataši, ki jih je sprva prizadel padec cen umetnin po finančni krizi, so se dejavno vrnili na trg, navaja agencija Knight Frank. Cene umetnin, prodanih na dražbah, so v zadnjih dvanajstih mesecih do konca septembra zrasle za 16 odstotkov, s čimer le malo zaostajajo za vinom, ki mu je cena v tem času zrasla za 17 odstotkov, poroča Guardian.

"Predvidevamo, da bo umetnost še letos gladko prehitela vino kot najbolj dobičkonosna kategorija," je povedal Andrew Shirley iz agencije Knight Frank. "Pred svetovno finančno krizo je bila umetnost ena izmed najbolj uspešnih kategorij, vendar se je rast v približno zadnjih petih letih močno upočasnila. Kakorkoli - zdi se, da se je zaupanje v umetniški trg povrnilo leta 2017, kar je spektakularno naznanila nedavna rekordna prodaja slike Salvator Mundi Leonarda da Vincija za bajnih 379,5 milijonov evrov (okoli 450 milijona dolarjev)."



"Dela sodobnih umetnikov, kot je Basquiat, prav tako dosegajo vse višje in višje cene," je še povedal Shirley. Ob tem je izpostavil, da je sicer znesek, ki ga je dosegel Salvator Mundi, spektakularen enkratni dogodek, "vendar se veliko umetnin prodaja za 50 milijonov, 100 milijonov in 200 milijonov dolarjev - zaupanje se je zagotovo povrnilo."

Premožni kupci umetnin se najbolj zanimajo za sodobno umetnosti, glede na podatke agencije Knight Frank, so največjega zanimanja deležna dela Andyja Warhola in Luciana Freuda.

Delnic pač ne daš na steno, da bi se bahal z njimi

Po besedah Andrewa Shirleyja večina kupcev prihaja iz Severne Amerike ali Evrope, očiten pa je porast bogatih kitajskih kupcev, ki jih vse bolj zanima zahodna umetnost. "Z vse večjo zrelostjo sveta v razvoju, ljudje svoje otroke pošiljajo v šole v Veliki Britaniji, s čimer so bolj izpostavljeni umetnosti in postajajo tudi poznavalci vina," pravi Shirley. Ob tem dodaja, da sicer večina bogatašev trdi, da umetnine kupuje za lastni užitek, vendar je prepričan, da imajo v ozadju misli tudi nakup umetnine kot uspešno naložbo. "Umetnost je veliko bolj oprijemljiva od obveznic in delnic, ki si jih ne moreš obesiti na steno. Tukaj pa je še element statusa. Radi jih razkazujejo svojim prijateljem in pravijo: 'Kupil sem najdražjo sliko'."

Kaj se še prodaja v svetu razkošja?

Druga kategorije, ki po podatkih podjetja Knight Frank spadajo med razkošne, so avtomobili (porast cen za 7 odstotkov do zdaj v tem letu), ure (za 5 odstotkov), kovanci (za 4 odstotke). V razkošni kategoriji pa se je letos najslabše odrezala kitajska keramika, cene katere so padle za kar odstotkov. V zadnjem desetletju so cene vin narasle za več kot 200 odstotkov, pri čemer pa kovanci ne zaostajajo prav veliko, saj je njihova cena v povprečju narasla za okoli 182 odstotkov. V istem časovnem obdobju so cene zbirateljskih starodobnih avtomobilov tudi narasle za kar 363 odstotkov, vendar Shirley trdi, da njihova prodaja v zadnjem času pada.

P. G.