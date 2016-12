Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Od leta 1512 je bil Luter kot doktor teologije profesor eksegeze v Wittenbergu, kjer je 31. oktobra 1517 objavil 95 tez s kritiko odpustkov in Katoliške cerkve ter s tem sprožil reformacijsko gibanje. Foto: EPA Művészetek Palotája, palača umetnosti, je bila zgrajena leta 2005 in je del Milenijskega centra v madžarski prestolnici. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Madžari bodo leto posvetili spominu na gibanje, ki je prenovilo Evropo

Na Madžarskem ob 500. obletnici reformacije 400 dogodkov

30. december 2016 ob 09:09

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Madžarska bo petstoto obletnico reformacije proslavila s 400 dogodki, ki jih bo 6. januarja uvedel umetniški performans v budimpeški palači umetnosti.

Prav palača umetnosti bo 25. aprila gostila tudi rock različico slovitega oratorija Georga Friedricha Händla Mesija. V madžarskem narodnem muzeju pa bodo odprli razstavo o pomenu reformacije za Madžarsko in Evropo.

Obenem bodo v nemškem Wittenbergu, ki je rojstni kraj reformacije, med 24. in 27. avgustom gostili Madžarske dneve, v sklopu katerih bodo pripravili posebno tematsko konferenco, razstavo in koncert.

Med večjimi dogodki na Madžarskem velja omeniti še spominsko parlamentarno sejo v oktobru ter skupno srečanje predstavnikov Luteratske oz. Evangeličanske cerkve in drugih reformiranih Cerkva, ki bo prav tako oktobra. Osrednji dogodek pa bo veliki festival v budimpeški športni areni, na katerem 31. oktobra pričakujejo 13.000 ljudi.

Plamen reformacije so raznesli študenti

Reformacija se je na Madžarskem v primerjavi z drugimi evropskimi državami širila precej hitro. Zasluge za to ima predvsem okoli 1000 študentov s Panonske nižine, ki so študirali na univerzi v Wittenbergu, kjer so bili v neposrednem kontaktu z Martinom Lutrom in reformatorjem Philippom Melanchthonom.

Dragocena muzejska izmenjava

Madžarska luteranska cerkev bo mestu Wittenberg ob tej slavnostni obletnici posodila tudi rokopis oporoke Martina Lutra. (Reformator je oporoko napisal, da bi zagotovil, da bo po njegovi smrti njegovo premoženje ostalo v lasti žene Katherine).

Dokument bo v Nemčiji razstavljen od avgusta do novembra, Madžari pa bodo za ta čas dobili repliko za v svojo vitrino ter še en dragocen artefakt iz wittenberške zbirke: madžarsko zastavo, ki je bila last madžarskih študentov na Univerzi Halle-Wittenberg okrog leta 1520.

A. J.