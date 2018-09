Metelkova, ta "edinstven prostorski in socialni eksperiment", vztraja že 25 let

Za njen nastanek je bila ključna Mreža za Metelkovo

AKC Metelkova je v četrt stoletja od nastanka postala eden najbolj edinstvenih in samosvojih ljubljanskih prostorov, obenem pa tudi ena najbolj prepoznavnih alternativnih četrti v Evropi. V tem času je vzpostavila avtonomne strukture delovanja, alternativno umetniško in glasbeno produkcijo in prostor za kolektivno premišljevanje alternative obstoječim družbenim odnosom.

Do ponedeljka metelkovci pripravljajo pestro dogajanje ob praznovanju petindvajsetih let od nastanka te avtonomne kulturne cone.

Dolga pot od zasede prostorov leta 1993

Njena uporabnica Jadranka Plut je ob obletnici zapisala, da se je Metelkova v vseh teh letih od zasede prostorov leta 1993, ki so predstavljali "zaščito nekdanje vojašnice pred samovoljo mestnih oblasti", sčasoma razvila v "edinstven prostorski in socialni eksperiment, katerega pomen je davno prerasel mestne ali državne okvire".

Zasedo prostorov vojašnice nekdanje avstro-ogrske in pozneje jugoslovanske vojske na Metelkovi septembra leta 1993 so izpeljali v Mreži za Metelkovo, neformalnem združenju vseh, ki so jih zanimali prostori nekdanje vojašnice. Mesto in država sta se namreč prerekala o lastništvu teh prostorov, naselili pa so se, ko je mesto naznanilo, da nameravajo nekatere dele vojašnice rušiti. Med člani mreže so bili tako uveljavljeni kulturniki kot tudi njihovi perspektivni kolegi, ki so želeli prostore pridobiti in jih nameniti kulturnim vsebinam.

Lastni načini participacije

"Metelkova mesto je živa skupnost, katere konstitutiven del so tudi številne kontradikcije, iz katerih izhajajo tako težave kot prednosti. AKC Metelkova mesto se z njimi ves čas spopada, toda velikokrat se ji, včasih neupravičeno, kdaj pa tudi upravičeno, očita, da se prepočasi odziva na notranje in zunanje potrebe. Toda treba se je zavedati, da je AKC Metelkova mesto razvila lastne načine participacije. Tukaj govorimo o horizontalnem načinu odločanja o skupnih izzivih, težavah, ki jih poskuša osmišljati in jih tudi udejanjati. Ta proces ni hipen. Potrebuje čas in ne pristaja na oblastne prakse upravljanja s prostorom," je ob obletnici še povedala Jadranka Plut.

Tudi turistična točka Ljubljane

Danes, po skoraj treh desetletjih, lahko na Metelkovi videvamo tudi skupine radovednih turistov, ki si želijo ogledati ta živi organizem alternativne kulture, katerega zaščitni znak so tudi same zgradbe, na katerih so postavljene umetnine številnih umetnikov in zidne poslikave.

Nekaj zadnjih let so dnevi okrog obletnice namenjeni predstavitvi produkcije metelkovcev. Dogajanje so uvedli že v četrtek s preddogodkom, na katerem so spregovorili o četrt stoletja vztrajnosti metelkovcev.

Hrana, ne ogenj

Danes pripravljajo srečanje Hrana, ne ogenj!, v sklopu katerega bodo pred kratkim pogorelim klubom Jalla Jalla od 15. ure stregli topel obrok. V Infoshopu bo ob 17. uri sledil pogovor ob obletnici, zvečer ob 19. uri pa bo po AKC-ju Metelkova mesto krenila povorka.

Zvečer bo ekipa Bojlerja z maratonskim deveturnim programom naredila glasbeno uverturo v novo sezono, za plesne ritme pa bo v sklopu Elektrolize poskrbel ameriški glasbenik, ki se podpisuje kot Detroit In Effect. Za literarni del, ki prehaja tudi v druge zvrsti, bodo v petek in nedeljo poskrbeli pri Ignoru, ob 22. uri se obeta tudi ognjeni spektakel, tako nocoj kot v soboto pa bo pestro v klubih Tiffany in Monokel.

Vrača se popravljalnica

V prihodnjih dneh bodo Metelkovo zajeli še projekcija dokumentarca Slave to the Grind v režiji Douga Browna, nastop hipnotičnega, psihedeličnega francoskega dua An Eagle In Your Mind v Gala hali, Meta karaoke v Menzi pri koritu in nedeljsko popoldansko obletniško druženje na vrtu Gala hale, ob katerem bo prav tako v Menzi pri koritu zaživela popravljalnica Repair Caffe.

Praznovanje četrt stoletja obstoja Metelkove bo vrhunec dočakalo v ponedeljek s celodnevnim dogodkom Mareta Kovačiča v stavbi Pešci, zvečer pa bodo v Galeriji Alkatraz in Galeriji CHO odprli pregledno razstavo Uroša Weinbergerja. Vrata bodo na ta dan odprli tudi metelkovski ateljeji.

