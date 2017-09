Skoraj četrt stoletja Metelkove, alternativne ustvarjalne skupnosti

Od klubske do rokodelske in umetniške produkcije

8. september 2017 ob 13:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Avtonomni kulturni center Metelkova mesto bo konec tedna obeležil 24. obletnico zasedbe s koncerti, predstavami, diskusijami, razstavami, tržnico in drugimi dogodki.

Z njimi želi sporočiti, da ostaja "zavezana neodvisni samoorganizirani produkciji, principom avtonomije in gradnji skupnosti, kjer je mogoča imaginacija drugačnih družbenih odnosov".

V skoraj četrt stoletja obstoja je Metelkova vzpostavila avtonomne strukture delovanja, alternativno umetniško in glasbeno produkcijo ter prostor, znotraj katerega se lahko kolektivno premišljuje alternativo obstoječim družbenim odnosom in izkoriščanju, so pred tokratnim dogajanjem, ki bo zgoščeno od danes do nedelje, sporočili iz avtonomnega kulturnega centra.

Branik drugačnih družbenih odnosov

Pred praznovanjem obletnice zasedbe prazne vojašnice v središču mesta so uporabniki in uporabnice Metelkove na nedavni novinarski konferenci izpostavili pomen teh prostorov v mestu in družbi. Jadranka Plut iz KUD Mreže je poudarila, da Metelkova ni prostor, ki bi ga bilo treba šele napolniti z vsebino, ampak v prvi meri skupnost, ki vsa ta leta brani drugačne družbene odnose, tako kot vsi avtonomni prostori. Prav skupnost pa je Metelkovo tudi ohranjala, kljub številnim vdorom inšpekcij, policije in "ostalih procesov gentrifikacije in turistifikacije, ki se dogajajo znotraj Ljubljane".

Matjaž Levak iz A-Infoshopa je opomnil, da Metelkova ni edini avtonomni prostor v mestu in širše ter da redno solidarizira z Indejem, Argom, Sokolcem, Rogom in ostalimi skvoti, ki so napadeni s strani države in kapitala. "Pomembno je poudariti, da skvoti niso mladinski centri, čeprav se mladi tukaj dobro počutijo, niti niso del kreativne industrije, čeprav so polni kreativnosti," je dodal.

Ohranja jo entuziazem

Metelkovski umetnik Tomaž Furlan je opozoril, da je Metelkova skupnost različnih praks in mesto kreativnega ustvarjanja, od klubske do rokodelske in umetniške produkcije. Njenim ustvarjalcem, čeprav število ateljejev primanjkuje, po njegovih besedah omogoča, da tamkajšnje umetnosti ni treba podvreči komercializaciji in principom kulturnega trga. Jasna Babič iz Kluba Gromka pa je poudarila, da Metelkova obstaja tudi zaradi veliko entuziazma ljudi, ki jo ustvarjajo, saj jih veliko dela prostovoljno, medtem ko hodijo v službo.

Obletnico zasedbe prostorov nekdanje avstro-ogrske in kasneje jugoslovanske vojske zadnja leta izrabijo za to, da predstavijo lastno produkcijo. Obiskovalci si bodo tako lahko, denimo, ogledali pregledno razstavo Boštjana Novaka Struktura pravih proporcev, prisluhnili različnim zasedbam in didžejem, si na alternativni tržnici izmenjali različne stvari ali pa prisluhnili javni diskusiji Konflikti in avtonomni prostori: motor ali ovira?

A. K.