Miha Turšič: Ponujena rešitev za Ksevt temeljito odstopa od dogovora

Soustanovitelj središča zavrača obtožbe na svoj račun

1. junij 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Miha Turšič je v odzivu na novinarsko konferenco vlade o prihodnosti Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju med drugim zapisal, da je bil temelj dogovora z Mirom Cerarjem omogočanje obstoja Ksevta kot raziskovalno-razvojne humanistične institucije, ne pa njegovo "poljubno preoblikovanje". Soustanovitelj Ksevta prav tako zavrača obtožbe na svoj račun.

Kot piše Turšič, dogovor s predsednikom vlade ni bil realiziran na dogovorjen način, tako glede financiranja kot glede vsebin. Spomnil je, da je bilo z vstopom vlade v javni zavod dogovorjeno sistemsko financiranje programa, ne pa samo "možnost sodelovanja na razpisih".

Po Turšičevih besedah je Cerar sprejel argumentacijo, da je treba namenski državni instituciji finančno omogočiti dolgoročno načrtovanje dejavnosti, "ker obsežnejših vesoljskih in kulturnih projektov ne moreš razvijati na mesečni ravni ali iz posamičnega razpisa, temveč je potrebno večletno načrtovanje ter odgovorno sodelovanje z mednarodnimi partnerji in sponzorji". Zagotovilo naj bi se sistemsko financiranje tekočega poslovanja.

Omenjena sredstva za sistemsko financiranje v višini 200.000 evrov naj bi krilo ministrstvo za gospodarstvo, predvidenih pa je bilo še 100.000 evrov za razvoj in izvajanje programa, kar bi polovično zagotovila ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za kulturo. Rešitev, ki jo ponuja ekipa državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Tadeja Slapnika, pa po Turšičevih besedah "temeljito odstopa od tega".

Slapnik je na novinarski konferenci dejal, da je vlada za Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij zagotovila stabilna sredstva za njegovo delovanje - od 150.000 do 200.000 evrov iz državnega proračuna, dodatnih 100.000 pa jih lahko zavod pridobi iz razpisov ministrstev za kulturo in izobraževanje.

"Obtožbe so zgolj orodje za diskreditacijo"

Glede Slapnikove izjave je Turšič zapisal, da je bil iz usklajevanj o prihodnosti Ksevta med drugim izločen zaradi obremenjujočih obtožb o neupravičenem trošenju proračunskih sredstev in finančne izgube zavoda. Meni, da so obtožbe proti njemu namenjene njegovemu "izključevanju iz usklajevalnih procesov pri ustanavljanju državnega javnega zavoda in onemogočanju nadaljnjega sodelovanja".

Spomnil je, da je nekdanja ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar ukinila celotno financiranje občinskega javnega zavoda in s pomočjo tedanjih uradnikov na ministrstvu Biserke Močnik in Matjaža Šekoranje pridobila inšpekcijsko mnenje o neupravičeni rabi sredstev. Turšič poudarja, da to mnenje "ni pravnomočno in že ves čas služi zgolj kot orodje za diskreditacijo", za kar po njegovih besedah obstajajo dokazi. Dodal je, da je odgovornost za dolg Ksevta, kot je že povedala vlada, prevzel župan Občine Vitanje Mirko Polutnik.

Turšič je še vedno mnenja, da je Slapnikova ekipa "reševala" zgolj posledice političnih odločitev svojih ministrov "in izvajala načrtno socialno ter poslovno uničevanje prvotnih ustanoviteljev in obstoječe humanistične dejavnosti, da bi se začelo gospodarsko okoriščanje z ikoničnim arhitekturnim objektom in mednarodno prepoznavnim imenom".

M. K.