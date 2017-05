Turšič: "Ksevt postaja militarističen zabaviščni park." Vlada: "Navedbe so neresnične."

Turšič je razkril, da je Ksevt njegova intelektualna lastnina

23. maj 2017 ob 18:55,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 19:53

Vitanje - MMC RTV SLO/STA

Soustanovitelj Ksevta Miha Turšič je na vlado naslovil več pisem, v katerih opozarja na dogajanje v središču evropskih vesoljskih agencij. Na vladi njegove "neresnične navedbe" v celoti zavračajo.

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt) je bilo ustanovljeno kot zasebni zavod za raziskave in razvoj na področju humanistike z namenom razvoja in upravljanja programa kulturalizacije vesolja in kozmifikacije umetnosti novembra leta 2010 v tedaj še neizgrajenem objektu v Vitanju. Težave v delovanju zavoda so se pojavile pod ministrovanjem Julijane Bizjak Mlakar, kmalu po tem, ko je Ksevt leta 2014 postal javni zavod, je opozoril soustanovitelj Miha Turšič.

Na nevzdržen položaj je Turšič že leta 2015 opozoril z gladovno stavko, ki jo je prekinil zaradi dogovora z vlado, da bo z njenim vstopom v Ksevt "ustanovljena funkcionalna državna institucija, ki bo omogočala nadaljnje izvajanje kulturalizacije vesolja in kozmifikacije umetnosti ter da bodo zagotovljena minimalna strukturna sredstva za njeno delovanje".

V prvem pismu vladi je Turšič zapisal: "Z ustanovitvijo državnega javnega zavoda je postalo jasno, da je na delu prevara - ne reševanje, temveč sistematična kraja. Zavod je v celoti prevzelo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kultura, umetnost in humanistika so izgubile avtonomijo ter postale privesek posla in turizma." Kot "prevarantsko ministrsko ekipo" je označil ministre Julijano Bizjak Mlakar, Toneta Peršaka in Zdravka Počivalška.

"Igrifikacija po vzoru Vojne zvezd"

Turšič je še navedel, da je v ustanovnem aktu novega zavoda med dejavnostmi omenjena "igrifikacija vesolja po vzoru Vojne zvezd", v Vitanju pa želijo po njegovih informacijah kot eksponat razstaviti simulator vojaškega letala mig-21, čeprav je Herman Potočnik - Noordung svaril pred rabo tehnologij za uničevanje življenj.

Zaradi omenjenega se je Turšič junija 2016 odločil nekdanjo dejavnost središča v Vitanju zaščititi z registracijo blagovne znamke Ksevt, ki je bila končana še pred ustanovitvijo državnega javnega zavoda. Trenutna v. d. direktorice Ksevta Elena Dokuzov "je bila neprijetno presenečena, ko je ugotovila, da je prevzela zavod, ki nima v lasti ničesar, niti vsebine, niti razstavne opreme, niti zbirke kulturne dediščine (...) ter niti lastnega imena".

Po navedbah Turšiča naj bi zato v Vitanju začeli ustanavljati Noordung Space Center, v pogovoru, objavljenem v ponedeljkovem Delu, pa je povedal, da so mu na Nizozemskem v sorodni instituciji ponudili položaj, na katerem lahko razvija naprej, kar je delal v Ksevtu.

Vlada: "Neresnične in zavajajoče navedbe"

Na vladi so se odzvali na Turšičeva pisma z besedami, da v celoti zavračajo njegove "neresnične, zavajajoče in izkrivljene navedbe" o zgoraj omenjenih in še nekaj posameznikih. "Vse vladne aktivnosti so tako na ravni ministrstev kot na ravni vlade - izvajane s ciljem po ohranitvi in razširitvi izvajanja dejavnosti JZ KSEVT ter preprečitvi nenamenske rabe davkoplačevalskega denarja," so zapisali. Dva najpomembnejša razloga sta preprečitev situacije, ko bi Slovenija morala vračati evropska sredstva, pridobljena za ta projekt. Med drugim Ksevt ne sme prenehati delovati ali spremeniti narave lastništva zavoda do 30. septembra letos, so še dodali.

Vlada je za rešitev nastalega položaja, ki mu je sledila Turšičeva gladovna stavka, sprejela odločitev, da prevzame dejavno vlogo pri reševanju navedene problematike in s soustanoviteljstvom javnega zavoda zagotovi sistemsko financiranje zavoda. Prej je ministrstvo za kulturo nosilo izključno programske stroške, so pojasnili.

Slovenija pridružena članica Ese

V letu 2018 bo po navedbah vlade ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zavodu zagotovilo največ do 150.000 evrov, občina Vitanje pa 30.000 evrov. Organi novega javnega zavoda so še v ustanavljanju, pripravljen pa je že osnutek programa zavoda. Ta bo v celoti sledil aktu o ustanovitvi in bo zajemal različna področja: od znanosti in izobraževanja, gospodarstva, turizma do kulture in humanističnih znanosti.

Drug pomemben razlog, zakaj je država zainteresirana za ohranitev delovanja javnega zavoda tudi po 30. septembru in zakaj je delovanje prenesla pod pristojnost ministrstva za gospodarstvo, pa je, da je Slovenija v letu 2016 pridobila status pridružene članice v Evropski vesoljski agenciji (Esa). Ob tem so upoštevali usmeritev Slovenije k spodbujanju vključevanja podjetij v programe Ese.

Obljuba, dana od predsednika vlade ob prekinitvi Turšičeve gladovne stavke, se tako po vladnih navedbah uresničuje.

