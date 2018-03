Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 13 glasov Ocenite to novico! V dunajskem Naravoslovno-zgodovinskem muzeju, kjer kipec domuje, zahtevajo pravico umetnosti do golote, tudi na spletu. Foto: EPA Slika Izvor sveta francoskega slikarja Gustava Courbeta. Foto: Wikipedia Sorodne novice Francozi lahko objavljajo umetnost z goloto na Facebooku Dodaj v

Muzej odgovarja Facebooku: "Pustite Veneri, da je gola!"

Na Facebooku so se opravičili za cenzuro kamenodobnega kipca

2. marec 2018 ob 13:51

Dunaj,Los Angeles - MMC RTV SLO

Družbeni medij Facebook je cenzuriral objavo, na kateri je bila slika kipca Willendorfske Venere, mojstrskega artefakta kamene dobe. V dunajskem Naravoslovnem muzeju, kjer kipec domuje, zahtevajo pravico umetnosti do golote, tudi na spletu.

"Pustite Venero, da je gola! Že 29.500 let se kaže kot prazgodovinski slečeni simbol plodnosti. Potem pa jo Facebook prepove in s tem razburja skupnost," so v izjavi za javnost zapisali v muzeju.

Na Facebooku so se opravičili, »pravila slačenja« je predstavnica Facebooka v izjavi AFP-ju razložila s tem, da v objavah sicer ne dopuščajo golote, niti zgolj implicirane, ampak dovoljujejo izjemo, kar zadeva kipe. "Zato bi moral biti oglas s takšno podobo potrjen. Opravičujemo se za napako in oglaševalcu sporočamo, da je njihov oglas potrjen."

Bo javnost tolerirala cenzuro umetnosti?

Mojstrovina paleolitske kulture se je po tisočletjih umetniške svobode v cenzuri znašla decembra, ko je Facebook cenzuriral uporabniški profil italijanske aktivistke Laure Ghianda, potem ko je objavila fotografijo Venerinega kipa na svojih družbenih omrežjih, poroča Art Daily. "Kipec ni nevarno pornografski, vojna s človeško kulturo in modernim intelektualizmom ne bo doživela strpnega odziva," se je na cenzuro odzvala Ghiandi, njen bes pa so podprli tudi v Naravoslovnem muzeju.

Willendorfsko Venero so odkrili 7. avgusta 1908 v avstrijskem mestu Wachau. Kipec iz apnenca je bil 25 tisočletij zakopan le 25 centimetrov pod površje zemlje, po odkritju so ga prenesli v dunajski Naravoslovni muzej. Tam je danes na ogled v posebno zavarovani vitrini.

To je že drugič v kratkem času, ko se je javnost glasno odzvala na cenzuro umetnosti na družbenih omrežjih. Prihodnji teden, 15. marca, bo francosko sodišče odločalo, ali je imelo družbeno omrežje prav, ko je ukinilo stran uporabnika na Facebooku, ki je objavil fotografijo s sliko Izvor sveta francoskega slikarja Gustava Courbeta, na kateri so naslikane ženske genitalije.

N. Š.