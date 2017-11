Na Hrvaškem odkriti grob "avstrijske Mona Lize" bo postal spominsko mesto

Wally Neuzil, muza Egona Schieleja, je pokopana v Sinju

Grob Walburge "Wally" Neuzil, mlade muze Egona Schieleja, ki so ga odkrili v hrvaškem mestu Sinj, kjer je delala kot vojna medicinska sestra, bo postal spomenik, s katerim se bodo poklonili tej rdečelaski.

Wally se je v zgodovino zapisala s portretom, na katerem jo je ovekovečil Egon Schiele, in ki se ga je prijelo poimenovanje avstrijska Mona Liza. Hkrati pa bi lahko Wally poimenovali tudi obraz, ki je sprožil tisočere tožbe, saj je zaseg te slike z razstave v New Yorku pred dvajsetimi leti sprožil niz zahtevkov za vračanje pod nacizmom zaplenjenih umetnin.

Nestrpnost do boemskega para

Začetek ljubezenske zgodbe Egona in Wally sega v leto 1911, ko je njemu bilo 21, njej pa 17 let. Mlada zaljubljenca sta iz zanju pretirano utesnjenega dunajskega okolja pobegnila v češko mestece Krumlov, rojstni kraj Schielejeve matere, ki sta ga morala kaj hitro zapustiti zaradi neodobravanja njunega "življenjskega sloga" med krajani. Neulengbach pri Dunaju je bil njuno novo zatočišče, vendar tudi tam nista imela dolgo miru. Schielejev atelje je postal zbirališče za prestopniške dunajske otroke, slikar pa znova tarča vsesplošnega zgražanja.

Leta 1912 je bil aretiran, češ da je zapeljal mladoletnico. Policija je ob aretaciji zasegla več kot sto risb, ki so jih označili za pornografske, Schiele pa je moral na sojenje čakati v priporu. Čeprav je bila obtožba ugrabitve in posilstva pred sodnikom ovržena, je bil poleg že odsluženih 21 obsojen na še dodatne tri dni zapora, ker je hranil erotične risbe v vidnem polju otrok. Dejansko je sodnik med sojenjem eno izmed slik zažgal s svečo.

Družbeno sprejemljivejša nevesta

Leta 1915 se je Schiele sklenil poročiti z Edith Harms, družbeno več kot sprejemljivo hčerjo iz ugledne protestantske družine. Ob tem je nameraval ohraniti svojo zvezo z Wally, ki pa ga je, ko je izvedela za zaroko, nemudoma in za vedno zapustila. Ta razhod je bil glavni vzrok za nastanek slike Smrt in dekle, vendar velja, da je slika hkrati odmev slovitega Poljuba Gustava Klimta iz leta 1907.

V razprtij polnem letu 1912 je ustvaril tudi portret Wally, ki je danes osrednja znamenitost muzeja Rudolfa Leopolda na Dunaju, kjer visi ob slikarjevem avtoportretu, ki ga je ustvaril v istem letu.

Medicinska sestra na hrvaških tleh

Njunemu razhodu je sledilo Wallyjino prostovoljno služenje kot vojaška medicinska sestra in tako je bila med prvo svetovno vojno poslana v danes hrvaški Sinj, ležeč severno od Splita, ki je takrat spadal pod Avstro-ogrsko. Wally je že leta 1917 umrla v Sinju zaradi nalezljive škrlatne vročice, vendar sta tudi Schiele in njegova žena Edith umrla zgolj leto kasneje na Dunaju, in sicer zaradi španske gripe.

Hrvaški novinarki Lani Bunjevac je pred dvema letoma uspelo v Sinju najti Wallyjin grob, Dunajčan Robert Holzbauer, ki se ukvarja z raziskovanjem porekla ljudi, pa je zagnal kampanjo za obnovo te lokacije, za kar je potrebnih okoli 2.000 evrov. "To je zanimiv monumentalni projekt za evropsko identiteto," je povedal Holzbauer za The Art Newspaper.

Razstava, ki se poklanja muzi

Marija Skegro, hrvaška sopredsednica družbe, posvečene tej Schielejevi muzi, je povedala, da s Holzbauerjem načrtujejo razstavo Kdo je bila Wally Neuzil?, ki jo bodo odprli 19. decembra v Galeriji Galiotovič v Sinju, s čimer se bodo poklonili smrti te rdečelaske. Holzbauer je povedal, da obstajajo tudi načrti za zaznamovanje njene rojstne hiše v kraju Tattendorf, ki leži v bližini Badna, nekoliko oddaljenega od Dunaja. Po Holzbauerjevih besedah je ta avstrijski kraj že namenil sredstva za obnovo njenega groba.

Sicer pa je bledo obličje Walburge "Wally" Neuzil tako rekoč preplavilo Dunaj v letu 2010, ko se je njen slavni portret iz leta 1912 vrnil v muzej Rudolf Leopold, do česar je prišlo šele po plačilu 19 milijonov dolarjev poravnave dedičem judovskega trgovca z umetninami, katerim so nacisti zasegli dotični portret.

In še znamka, ki se poklanja Wally

Pred dvema letoma je bila v Leopoldovem muzeju na ogled razstava, posvečena izključno Wally. Njen znameniti portret, v zgodovino zapisan kot avstrijska Mona Liza, pa ta muzej redno uporablja v svojih promocijskih kampanjah. Večno mlada Wally pa bo v naslednjem letu krasila tudi posebno izdajo avstrijskih znamk, s katero se bodo poklonili desetletnici odprtja tega dunajskega muzeja.

