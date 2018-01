"Nedopustno je, da se v času, ko lahko Natu ponudimo milijardo evrov, kultura ukinja"

Levica predlaga povečanje sredstev za kulturne programe

25. januar 2018 ob 15:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rezultat programskega razpisa nevladnikov v obdobju 2018-2021 je v zadnjih tednih naletel na burne odzive javnosti, saj so nekateri dobili manj sredstev, drugi pa so ostali brez štiriletnega financiranja. Pri Levici zahtevajo sredstva tudi za tiste, ki so ostali praznih rok, in dodatna sredstva "podplačanim".

Razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2018-2021 je po besedah poslanke Violete Tomič "upravičeno zelo razburil kulturniško javnost".

Na vprašanje, zakaj je nevladni sektor tako podplačan, je moral minister za kulturo Tone Peršak odgovarjati tudi na ponedeljkovi seji DZ-ja. "Dobila nisem nobenih zadovoljivih odgovorov. Rekel je, da v neodvisnem sektorju ni zaposlenih, kar ne drži. Zaposlujejo kar nekaj ustvarjalcev. Rekel je tudi, da je treba zmanjšati število upravičencev, da bi bili drugi bolje plačani. Vendar je na celi črti zmanjšal sredstva prav za vse," je poslanka povedala na današnji novinarski konferenci.

"Nedopustno je, da se v času, ko imamo rekordno gospodarsko rast in ko se država hvali s tem, da lahko plača najbogatejšim še več, oz. ko lahko obljubimo Natu milijardo evrov, kultura in vrhunska umetnost, ki je naš obraz v tujini, dobesedno ukinjata," je dodala.

Razdelili niso niti vsega razpisanega denarja

Kulturniki so se burno odzvali na rezultate razpisa. Opozarjajo, da je ministrstvo za kulturo organizacijam razdelilo slabih 100.000 evrov manj od razpisanih 2,5 milijona evrov in hkrati 286.000 evrov manj kot v prejšnjem razpisnem obdobju. Nekateri so brez štiriletnega financiranja v celoti izpadli, denimo zavod Maska, novoglasbeno gledališče Carmina Slovenica in MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti.

"Na seji odbora za kulturo, ki je sklicana 6. februarja, bomo podali predlog sklepa, s katerim bomo zahtevali, da se sredstva povečajo in se razdelijo tistim, ki so ostali brez vsakršnih sredstev za svoje delo, in se povečajo tistim, ki so podplačani," je napovedala poslanka in zatrdila, da se napoveduje tudi javni protest, ki ga "kot kulturnik, kot človek, ki izhaja iz umetnosti, kot oseba, ki je bila 15 let samozaposlena v kulturi in sama prekarec", podpira.

Njihove zahteve bodo podane tudi na petkovi seji Nacionalnega sveta za kulturo, kjer bo po njenih informacijah slišati tudi predlog, naj premier Miro Cerar odkupi slovensko zastavo, ki jo je iz financiranja izpadli zavod Delak ponesel v vesolje, "v vrednosti, ki je potrebna za financiranje neodvisne kulture".

Je kolač bolje razrezati na manj večjih kosov?

Na ministrstvu za kulturo pojasnjujejo, da so slabih 100.000 evrov prenesli na druge razpise s področja umetnosti. Minister Peršak je v ponedeljek na poslansko vprašanje Violete Tomić odvrnil, da je prek razpisa "bolje izbrati manj programov z večjim deležem sofinanciranja in tako omogočiti, da se program res izvede tak, kot je bil prijavljen". Prav to je po mnenju poslanke problematično: "Dobili so vsi nekaj ali pa nič."

Poslanka je še opozorila, da je ministrstvo "z rekordno kratkim časom" za pripombe, do 6. februarja, v javno razpravo dalo predlog novele zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi. Spremembe temeljijo na nacionalnem programu za kulturo, strategiji, ki po njenih besedah ni bila niti sprejeta na odboru za kulturo.

A. J.