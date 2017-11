Policija zasegla ukradene osebne dnevnike Johna Lennona

Dnevnike so ukradli leta 2006 v New Yorku

20. november 2017 ob 21:30

Berlin - MMC RTV SLO

V policijski raciji v Berlinu so odkrili ukradene dnevnike in druge osebne predmete, ki so nekoč pripadali slavnemu beatlu Johnu Lennonu. Moški, ki je po navedbah policije predmete poskušal prodati naprej, je bil aretiran.

Berlinske oblasti so sporočile, da je bil aretiran 58-letnik, ki je obtožen prevare in posedovanja ukradenih predmetov. Drugi osumljenec pa je trenutno v Turčiji, kjer ni dosegljiv roki pravice nemških policistov, so še dodali. Policijska racija, v kateri so zasegli ukradene osebne dnevnike Johna Lennona, je potekala v zgodnjih jutranjih urah. Za zdaj sicer še ni znano, ali bodo dnevnike vrnili pevčevi vdovi ali zadržali kot dokazno gradivo za prihajajoče sojenje, je poročala francoska tiskovna agencija (AFP).

"Preiskovalci so bili pri zasegu dnevnikov uspešni, še več predmetov, ki najverjetneje pripadajo Johnu Lennonu, pa so nato našli skritih v osumljenčevem avtomobilu," so pojasnili preiskovalci.

Spomnimo, da so bili trije dnevniki in številni drugi osebni predmeti slavnega pevca rockskupine The Beatles leta 2006 ukradeni na domu Lennonove vdove Yoko Ono v New Yorku. Dnevniki so se letos nenadoma pojavili v Berlinu in policija je posledično zagnala obsežno preiskavo. Primer ukradenih Lennonovih dnevnikov bo po pričakovanjih preiskovalcev razkril povezave z drugimi operacijami prekupčevalcev z ukradenimi predmeti.

John Winston Lennon se je 9. oktobra 1940 rodil v Liverpoolu, z glasbeno kariero pa je začel, ko je bil star 15 let. Na drugem koncertu s svojim prvim bendom The Quarrymen je spoznal mladega Paula McCartneyja in ga takoj povabil v skupino. Kmalu zatem je Lennon napisal svojo prvo pesem Hello Little Girl, skupini pa se je pridružil še mladi George Harrison. Ko mu je leta 1960 sledil še Stuart Sutcliffe, so The Beatles začeli svoj vzpon med rockerske zvezde.

Lennona je 8. decembra 1980 pred njegovim domom pri newyorškem Centralnem parku ustrelil psihični bolnik. Slavni glasbenik bi letošnjega oktobra dopolnil 77 let.

G. K.