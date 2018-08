Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kamniti velikan iz neolitika je po nekaterih teorijah služil svetišču sonca, prazgodovinski astronomski opazovalnici, nekateri pa razlagajo spomenik kot svetišče starodavnih druidov. Foto: EPA Med megaliti so našli tudi nekaj izvirnega orodja - kremenasto orodje, koščke jelenovih rogov in tolkače. Foto: EPA V bližini Stonehengea ni ne peščenjaka ne modrega kamna, iz katerega je grajen spomenik. Tega so dovažali iz kakšnih 160 kilometrov oddaljenega Walesa. Foto: EPA Večina spomenikov iz časa gradnje Stonehengea je poravnana s kraji vzhajanja in zahajanja sonca v zimskem solsticiju. Foto: EPA Sorodne novice Arheologi odkrili neolitski "superhenge" Podpis neba na zemlji - kakšno vlogo ima astronomsko znanje v prazgodovini? Dodaj v

Posmrtni ostanki iz Stonehengea pripadali ljudem iz Walesa

So od tam prihajali graditelji skrivnostnega spomenika?

3. avgust 2018 ob 17:15

Oxford - MMC RTV SLO

Kot so pokazale nedavne analize ostankov kosti pokopanih in kremiranih skeletov, ki so jih našli na območju Stonehengea, so umrli prihajali iz 160 kilometrov oddaljenega območja v zahodnem Walesu. Ker prav od tam prihajajo tudi megaliti, ki sestavljajo krožni spomenik, bi bilo povsem mogoče, da gre za posmrtne ostanke graditeljev te enigmatične najdbe.

V analizo so vključili posmrtne ostanke vsaj 10 do 25 posameznikov, ki so bili pokopani na mestu spomenika. Analiza stroncija je pokazala, da umrli niso bivali na območju Wessexa, pač pa je vsaj nekaj njih prišlo z območja Walesa, natančneje območja v bližini hribovja Preseli, kjer so kopali modre kamne, ki sestavljajo jedro Stonehengea.

Znanstvena ekipa, v kateri strokovnjaki iz Univerze v Oxfordu sodelujejo s kolegi iz Pariza in Bruslja, sicer ne more dokazati, da najdeni ostanki dejansko pripadajo ljudem, ki so gradili spomenik. Govorijo pa tej teoriji v prid najzgodnejše kremacije, ki so časovno zelo blizu obdobju, ko so modre kamne pripeljali v Stonehenge in postavili prvi kamniti krog.

Do podatkov so prišli s pomočjo izotopske analize stroncija, ki prestane tudi izredno visoke temperature kremacije, saj ta s kristalizacijo kosti izotop v bistvu zaščiti. Medtem ko kremacija uniči, vse kar je organskega, vključno z DNK-jem, pa se ohranijo neorganske snovi, v katerih je najti velikansko število informacij, pove Christophe Snoeck, ki je v času podiplomskega študija na Univerzi v Oxfordu vodil raziskovalno ekipo.

Z izotopsko analizo stroncija, ki se človeku v zobeh nalaga do polčetrtega leta starosti, je mogoče prepoznati geološko sliko dežele, v kateri se je umrli rodil. Gre za metodo, ki je šele v povojih in raziskuje zobno sklenino, saj ostane ta enaka, kot je bila v otroštvu.

Iz oddaljenega gorovja k svetim megalitom

Arheologi, ki so v zgodnjih 20. letih 20. stoletja izkopali najdišče Stonehengea in ga potem zakopali nazaj, so takrat poročali, da je bil pepel hranjen v nekakšnih usnjenih mošnjičkih, ki so jih očitno prinesli od drugod. Izsledki najnovejših analiz se s takšno razlago ujemajo, saj je vsaj deset umrlih živelo v drugi regiji. Že prej so arheologi vedeli, da prihaja kamen Stonehengea iz Walesa, enakemu geografskemu območju pa pripada tudi poreklo pokojnih.

Da bi ugotovili izvor, so analizirali tudi les, ki so ga uporabili za kremacijo. Izkazalo se je, da so bili nekateri pokojni kremirani v zahodnem delu Velike Britanije, preden so njihov pepel pripeljali na območje Stonehengea, po nekaterih teorijah neke vrste sveti kraj.

Sicer pa ostaja Stonehenge eno najbolj zagonetnih arheoloških neolitskih najdišč. Kljub nenehnim študijam in analizam arheologi še vedno ne znajo dokončno odgovoriti na marsikatero vprašanje, vključno s tem, kakšne rituale so izvajali in kakšna so bila verovanja prazgodovinskega človeka na tem območju. Najnovejša spoznanja dajo slutiti, da ljudje iz zahodnega dela Walesa niso le dostavljali kamnov za monument, ampak so očitno ob tem zamenjali življenjsko okolje in bili tukaj tudi pokopani, pove John Pouncett, iz oxfordskega oddelka za arheologijo. Verjetno pa bodo še marsikaj povedale nadaljnje analize, saj se je po navedbah revije Antiquity na območju Stonehengea ohranilo med 150 in 240 pokopov s kremacijo. Med številnimi teorijami o namenu Stonehengea, ki razvnema domišljijo arheologov, so tudi tiste, ki pravijo, da je bil krog iz velikih kamnov prazgodovinska astronomska opazovalnica, tempelj sonca ali svetišče starodavnih druidov.

