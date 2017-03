Rdeče zore: feministični in kvirovski festival je polnoleten

Večina dogajanja na Metelkovi, gostujejo tudi v Rogu

9. marec 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Rdeče zore so festival z opazno feministično in lezbično, pa tudi kvirovsko komponento, ki želi preizpraševati pričakovanja, ki jih predpisujejo spolne vloge.

S predstavo Pesmi štirih v izvedbi dijakinj in dijakov Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (SVŠGL) se bo v Plesnem in gledališkem centru SVŠGL začel 18. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Ta bo do 11. marca ponudil še eno predstavo, tri razstave ter več koncertov oz. glasbenih nastopov, predavanj in delavnic.

Podroben program festivala najdete na tej povezavi.

Že od torka je v Galeriji Nočna izložba Pešak na ogled razstava Jane Kumberger z naslovom Grafična podoba festivala Rdeče zore 2017, drevi pa bodo odprli še dve razstavi: v Jallo Jallo na Metelkovi bo na ogled tekstilna instalacija Eve Jakopič, v Galeriji Alkatraz pa si bo mogoče ogledati razstavo in performans kolektiva Vstajniške socialne delavke.

Po otvoritveni predstavi bo drevi ob 21.00 v Kulturnem centru Q še predstava kolektiva Improške z naslovom Spogledovanja, je povedala Eva Jus, članica kolektiva Rdeče zore, ki pripravlja istoimenski mednarodni feministični in kvirovski festival.

V petek bodo v Socialnem centru Rog pripravili dve predavanji. Asja Hrvatin bo v predavanju Feminizmi margine govorila o kritiki oblasti skozi feministično perspektivo, Jasna Podreka pa bo spregovorila o femicidu in njegovi pojavnosti. Petkov večer bo namenjen projekciji filmov in animacij ter glasbi. V Jalli Jalli bo potekal plesni večer z DJ programom Veronike in Gito, v klubu Gromka pa bo koncert, na katerem se bodo predstavile avstrijska glasbenica Black Heart, avstrijski trio Me & Jane Doe ter priznana nizozemska didžejka n producentka Marcelle/Another Nice Mess.

Zadnji festivalski dan bo popoldne ponudil delavnico sodobnega cirkusa Ples na zračni tkanini, ki jo bo v Avtonomni Tovarni Rog vodila Danijela Zajc, zvečer bo v Kulturnem centru Q sledilo predavanje Mihe Fugine z naslovom Intima tovarišev in tovarišic na Kitajskem - anarhistični uvidi in kvir gibanje. Festival pa bosta v tovarni Rog sklenila koncert slovenske zasedbe Kikimore in DJane program. V slednjem bo nastopila stara znanka Rdečih zor Secret Lover z banjaluškim progressive psytrance tandemom Psychos.

Rdeče zore sta v torek uvedla dva predfestivalska dogodka, poleg omenjene razstave Jane Kumberger še razglasitev zmagovalne izjave nagrade bodeča neža 2017. Dobitnica bodeče neže za najbolj seksistično izjavo lanskega leta je Angelca Likovič.

Festival nastaja pod okriljem Kulturno umetniškega društva Mreža znotraj AKC Metelkova mesto in temelji na prostovoljstvu. Rdeče zore so festival z opazno feministično in lezbično, pa tudi kvirovsko komponento, ki želi preizpraševati pričakovanja, ki jih neformalno kot tudi formalno predpisujejo spolne vloge, in se osredotočiti na ustvarjalnost in druženje udeleženk oz. udeležencev, so sporočili iz kolektiva.

In preparations of the festival's Infopoint and the exhibition from Uprising Social Workers collective at Alkatraz gallery in Metelkova! #festival #feminism #ljubljana #slovenia #exhibition A post shared by Feminist and Queer Festival (@rdecezore) on Mar 7, 2017 at 8:05am PST

A. K.