Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skica ima tudi predsednikov podpis, kar je najbrž dvignilo njeno vrednost. Foto: Reuters Dodaj v

Risbici izpod peresa Donalda Trumpa poskočila cena

Na dražbi so jo prodali za 16 tisoč dolarjev

24. oktober 2017 ob 15:02

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Ko je George W. Bush izpraznil pisarne v Beli hiši, se je posvetil svojemu konjičku, slikarstvu, ki mu je prineslo kar nekaj pohval. Bo šel trenutni ameriški predsednik Donald Trump kdaj po njegovih stopinjah? Navdušile bi ga lahko cene, ki jih dosega na dražbah.

Trumpove risbice, ki spominjajo na skice, kakršne čečkamo med telefonskimi pogovori, očitno postajajo zbirateljski predmet poželenja. Julija so na dražbi za 29 tisoč dolarjev prodali predsednikovo skico newyorškega horizonta, v katerem je izstopala prav njegova stolpnica, Trump Tower. Naslednja odmevna prodaja je bila na vrsti prejšnji teden: dražbena hiša Julien’s Auctions je trumpovo skico Empire State Buildinga prodala še enemu nepremičninskemu veljeku, Elieju Hirschfeldu. Za skico je odštel 16 tisoč dolarjev.

Risba, ki je datirana v leto 1995, ko je imel Donald Trump še lastniški delež ikonične, 102 nadstropji visoke stolpnice Empire State Building na Manhattnu. V zvezi z njo se je zapletel tudi v pravdo: najemnike je obtožil, da so pustili, da so se v stavbi naselile podganie, zato jih je (neuspešno) skušal deložirati. Svoj lastniški delež je nato leta 2002 prodal.

Trump je slavno newyorško stavbo skiciral na svojem posestvu Mar-a-Lago, za potrebe dobrodelne dražbe, na kateri pa je šla umetnina v promet za manj kot sto dolarjev. Takratni kupec, ki je želel ostati anonimen, je delo spravil vse do zdaj.

Hirschfield - njegovo podjetje ima v lasti več kot tisoč stanovanj in ogromne površine komercialnih prostorov - očitno začenja tematsko zbirko. Nedavno je kupil tudi risbo Andyja Warhola iz leta 1981, na kateri je popartist ovekovečil trumpovo stolpnico.

"Warholovo in Trumpovo delo sta unikatni in ikonični upodobitvi New Yorka, ki bosta popoln dodatek za Hirschfeldovo zbirko umetnosti," je potrdil mogulov predstavnik za tisk. Moža sta v preteklosti že sodelovala pri različnih gradbenih projektih, tudi pri t.i. "Trumpovi palači", velikem stanovanjskem naselju ob reki Hudson.

A. J.