Rodinova galaktična lepotica po 130 letih zapustila svoje lastnike

Marmornat kip Andromede prodan na dražbi

31. maj 2017 ob 15:03

Pariz - MMC RTV SLO

Bilo je potrebnih 3,7 milijona evrov, da je Rodinov marmornat kip Andromede, iz rok družine, v lasti katere je bil kar 130 let, prešel v roke nekega evropskega zbiratelja.

Kip, ki ga je leta 1887 iz belega marmorja izklesal francoski kipar Auguste Rodin, so prodali na dražbi v Parizu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Pri dražbeni hiši Artcurial so si sprva obetali precej nižji iztržek - med 800.000 in milijonom evrov.

Rodin, ki je v zgodovino zapisan kot oče modernega kiparstva, je kip Andromede podaril v francoski prestolnici živečemu čilskemu diplomatu Carlosu Morli Vicunu. Diplomat je sicer pri njem naročil doprsni kip svoje žene Luise, vendar je ta doživel velik uspeh in ga je država posledično odkupila za muzej. Rodin pa je diplomatu iz hvaležnosti, da se je bil pripravljen ločiti od kipa svoje žene, prepustil kip Andromede, piše STA.

Iz mitologije v nebo in kasneje še v kamen

Andromeda je junakinja in princesa iz v grške mitologije, hči etiopskega kralja Kefeja in Kasiopeje. Ker se je njena mati imela za lepšo od Nereide, so Andromedo prikovali ob skalo pri morju kot žrtev za mitološko morsko zver Ketosa. (Rodin je svojo Andromedo upodobil kot golo mladenko, sključeno čez sklalo.) Vendar jo je Perzej osvobodil in se poročil z njo, rodilo se jima je veliko otrok, med katerimi je tudi Perses, mitološki oče perzijskih kraljev. Nato so grški bogovi za kazen Andromedo, Perzeja, Kefeja in Kasiopejo, pa tudi Ketosa spremenili v ozvezdja ali zvezde.

Sicer pa je Andromeda, kar v grščini pomeni vladar nad ljudmi, ozvezdje severne nebesne poloble, v bližini ozvezdja Pegaz.

Eden najpomembnejših kiparjev 19. stoletja

Auguste Rodin se je rodil v Parizu leta 1840, kjer se je izobraževal na Šoli dekorativnih umetnosti. Nekaj časa je delal v tovarni porcelana v Seversu, nato je ustvarjal v Bruslju in se kasneje izpopolnjeval še v Italiji. Od leta 1894 je živel v pariškem jugozahodnem predmestju Meudon, kjer je leta 1917 tudi umrl.

Rodinove stvaritve z realističnimi in impresionističnimi slogovnimi značilnostmi se odmikajo od akademskega klasicizma ter z nekaterimi naturalističnimi potezami in predvsem z inovativnimi ekspresivnimi oblikami spomeniške plastike utemeljujejo moderno kiparstvo. Privlačilo ga je upodabljanje podrobnosti, elementov z močnim sporočilnim nabojem. Umetnostno zgodovino pa so zaznamovali tudi njegovi portreti, risbe in akvareli.

Umetnine, ki se razodevajo iz kamna

Številni Rodinovi kipi delujejo, kot da bi bili nedokončani. Kar tudi so, saj je umetnik del podobe želel prepustiti domišljiji opazovalca kipa – in tudi Andromeda ni nič drugačna. Sicer so poznani štirje primerki njegove Andromede, od tega trije domujejo v muzejih v Parizu, Buenos Airesu in Filadelfiji. Njegovi najslavnejši mojstrovini – in turistično oblegani deli – pa sta Mislec in Poljub.

