Selitev posmrtnih ostankov generala in pesnika Rudolfa Maistra v novo grobnico je bila na zasebno pobudo načrtovana letos, ko mineva sto let od njegovih bojev za severno mejo. Foto: Wikipedia Kot pravijo na Mestni občini Maribor, so se skupaj z drugimi akterji trudili, da bi bil projekt premestitve posmrtnih ostankov končan do 23. novembra letos, to je dan, ko je general Rudolf Maister osvobodil Maribor. Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek

Svojci ustavili aktivnosti za postavitev Maistrove grobnice

Posmrtne ostanke naj bi prenesli v grobnico po Plečnikovih načrtih

18. april 2018 ob 17:52

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Po navedbah mariborske občine letos ne bo selitve posmrtnih ostankov generala in pesnika Rudolfa Maistra, saj je bil projekt postavitve nove grobnice na pokopališču Dobrava na željo svojcev ustavljen. Družina je, kot še navajajo na občini, aktivnosti prekinila zaradi vedno večjih pritiskov posameznikov.

Po navedbah Mestne občine Maribor je bilo soglasje družine Maister že pridobljeno, in sicer ga je dal Borut Maister, vnuk generala Rudolfa Maistra. "Vendar pa je, zaradi vedno večjih pritiskov posameznikov Borut Maister omenjeno soglasje in vse pripadajoče aktivnosti prekinil," navajajo.

Maistrove potomce presenetila polarizacija mnenj

"Projekt premestitve posmrtnih ostankov Rudolfa Maistra s pokopališča Pobrežje na pokopališče Dobrava v grobnico po načrtu arhitekta Jožeta Plečnika sem ustavil zaradi prepričanja, da projekt ne bo uresničen, sploh pa ne v načrtovanem času do 23. novembra 2018," je svojo odločitev razložil Borut Maister. Po prvotnih načrtih naj bi bil projekt končan do 23. novembra z namenom, da bi ujeli dan, ko je general osvobodil Maribor. "Negativna mnenja nekaterih posameznikov v medijih o možni grobnici na Dobravi so vplivala na potencialne donatorje projekta in s tem so se možnosti, da bi bilo zbranega dovolj denarja za realizacijo, zmanjšale na minimum," še pojasnjuje Borut Maister.

Presenetila ga je polarizacija mnenj o primernosti premestitve posmrtnih ostankov sploh. "Ta nasprotujoča si mnenja so mi dala vedeti, da časi za takšne aktivnosti niso primerni," je dodal.



Fištravec: Tudi pri tako pozitivnih osebnostih nismo enotni

Mariborski župan Andrej Fištravec obžaluje, da se načrt ne bo uresničil. "Vsaj za zdaj. Žal se je tudi na tem primeru pokazalo, da niti pri tako pozitivnih osebnostih, kot je general in pesnik Rudolf Maister, nismo sposobni biti enotni in Maistra vsaj simbolično dvigniti višje. Upam, da osnovna ideja s tem ni dokončno zamrla in da bo nekoč v prihodnosti naša družba sposobna stopiti skupaj in velike ljudi postaviti tja, kamor si zaslužijo," je povedal.

