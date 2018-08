Video: Nadangel Mihael s piranske stolnice je "prizemljen", čaka ga obnova

Nazadnje so ga spustili pred 110 leti

6. avgust 2018 ob 11:27

Piran - MMC RTV SLO, STA

Z vrha zvonika piranske stolnice so spustili 250 let star kip nadangela Mihaela, ki je nujno potreben obnove. Še danes ga bodo odpeljali v Ljubljano, kjer bo potekala njegova restavracija, ocenjena na 25.000 evrov.

Pri spustu so sodelovali helikopter Slovenske vojske, jamarji in gasilci. Območje okoli stolnice in zvonika so že zjutraj zavarovali piranski gasilci in pripadniki civilne zaščite, okoli 7.30 je na ploščad pred cerkvijo prispel helikopter Slovenske vojske, okoli uro pozneje pa se je začela akcija, ki je od vzleta helikopterja do spusta angela na dvorišče župnišča trajala okoli 15 minut.

"Občutki so čisto angelski," je po "prizemljitvi" angela, katerega obnovo je spodbudila februarska burja, ki je del krila odnesla na Tartinijev trg, je povedal piranski župnik Zorko Bajc. Ta je zadnjih 18 let, odkar je prišel za župnika v Piran, kip lahko samo od daleč gledal, zdaj pa se ga je lahko tudi dotaknil. Kot je povedal, bo prihodnje leto angel star 250 let, "postavljen je bil eno leto, preden je James Cook odkril Avstralijo. To je častitljiva starost."

Kip angela, ki je narejen iz bakrene pločevine, nad Piranom bdi že od leta 1769. "Zadnjič je bil pred 110 leti na tleh. Kakšnih posebnih zapisov ni bilo, takrat so imeli oder in zdaj smo bili malo v strahu, kako ga bomo lahko odstranili," je glede bojazni, kako bo potekal spust, dejal Bajc. Pred začetkom namreč niso natančno vedeli, kako je kip pritrjen na vrh zvonika.

V ekipi Slovenske vojske sodelovala dva pilota in dva tehnika letalca, je pojasnil poveljnik 151. helikopterske eskadrilje, major Matej Hajdinjak, ki je pojasnil, da je bilo delo zahtevno predvsem zaradi velike višine in ker pilot ni imel referenc glede položaja. Tako je pilot delal "popolnoma po navodilih tehnika letalca", ki ga je usmerjal zdaj za meter v to, zdaj za meter v drugo smer. Kip je bil pritrjen tako, kot so pričakovali, in je bil torej zgolj nasajen na stožec na vrhu zvonika, tako da je ob ugodnem vremenu delo potekalo brez težav. Zaradi relativno majhne teže kipa je sicer tega po zraku precej premikalo, je edino večjo težavo opisal Hajdinjak. Sam kip je namreč lažji, kot so pričakovali, tehta 320 kilogramov.

V mesecu ali dveh po restavriranju se bo angel vrnil

Ko so angela spustili, se je šele razkrilo, kako močno je poškodovan. Še danes ga bodo odpeljali v Ljubljano, za restavratorska dela, ocenjena na 25.000 evrov, pa bodo poskrbeli v restavratorskem podjetju Gnom. Bajc sicer računa, da se bo kip po restavriranju v mesecu ali dveh vrnil na svoje "delovno mesto", od koder bo varoval Piran in meščanom kazal vreme.

Spust kipa uspešno zaključen. pic.twitter.com/rt0Hau7UPG — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 6, 2018

K. T.