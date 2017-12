Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aprila je minilo 27 let od smrti Grete Garbo, ki je bila kot ena največjih zvezd Hollywooda slavna tako zaradi svojih filmov kot zaradi skrivnostne osebnosti. Foto: Wikipedia Skoraj vedno sem sama in se pogovarjam sama s sabo. Zapeljem se do plaže in se sprehajam, in to je vedno čudovito. Toda to je tudi vse. Leta 1939 o življenju na Beverly Hillsu Sorodne novice Ikone Hollywooda na ogled v Vili Manin Slovenija à la Greta Garbo Dodaj v

Zasebna pisma skrivnostne Grete Garbo bodo prodali na dražbi

Prodanih bo 36 pisem in več kot 100 fotografij

5. december 2017 ob 17:26

London - MMC RTV SLO, STA

Na dražbi v Londonu bo na prodaj 36 pisem z več kot 100 fotografijami ene najbolj enigmatičnih hollywoodskih zvezd 20. stoletja, švedske igralke Grete Garbo (1905–1990).

Na prodaj bodo pisma, ki jih je Greta Garbo večinoma napisala v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, in sicer prijateljici grofici Marti Wachtmeister, ki je živela na gradu Tistad na Švedskem. Po navedbah dražbene hiše Sotheby's so igralkina pisma, tako kot njeno življenje, prežeta z občutji osamljenosti, žalosti in domotožja po švedskem podeželju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Skoraj vedno sem sama in se pogovarjam sama s sabo. Zapeljem se do plaže in se sprehajam, in to je vedno čudovito. Toda to je tudi vse," je igralka leta 1939 opisovala svoje življenje na Beverly Hillsu, kraju, ki ga je kmalu začela sovražiti.

Korespondenca med prijateljicama je opremljena z albumom 111 amaterskih fotografij, na katerih Greta Garbo, sicer v Stockholmu rojena kot Greta Lovisa Gustafsson, smuča, se druži z grofico na gradu Tistad in se igra z živalmi. Pri Sotheby's si za pisma in fotografije obetajo iztržiti 23.000 evrov.

Skrivnostna osebnost

Aprila je minilo 27 let od smrti Grete Garbo, ki je bila kot ena največjih zvezd Hollywooda slavna tako zaradi svojih filmov kot zaradi skrivnostne osebnosti. Odklanjala je intervjuje in se izogibala premier, tako ji je uspelo zgraditi zid okoli svojega zasebnega življenja.

Leta 1926 se je preselila v ZDA in že s prvim filmom The Torrent leta 1926 postala zvezda. Upodabljala je ženske like iz zgodovine in književnosti in kmalu prerasla v mit. Ključne filme je posnela v 30. letih preteklega stoletja.

Ko je bila stara 37 let, je po neuspehu s filmom Two-Faced Woman (Ženska z dvema obrazoma) leta 1941 opustila igralsko kariero. Preostanek življenja je preživela v New Yorku, kjer je umrla leta 1990. Pokopana je v Stockholmu.

G. K.