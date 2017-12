Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odkar Akademija lahko za najboljši film nominira do deset naslovov, AFI s svojim izborom ponavadi "zadane" nekje od pet do osem nominirancev. Zmagovalca ne izbirajo, se bodo pa vsem poklonili na prireditvi 5. januarja. Foto: IMDb Prvih deset epizod Dekline zgodbe, srhljivo relevantne zgodbe o družbi, ki je ženske reducirala na reproduktivne "pripomočke", bomo v letošnji sezoni nagrad najbrž omenjali še večkrat. Potrjeno je že tudi, da serija v letu 2018 dobi še drugo sezono. Foto: Hulu Guillermo Del Toro svojo naklonjenost vedno prihrani za marginalizirane, odrinjene in transgresivne like - "pošasti". oblika vode prek žanra pravljice načenja prav to temo. Foto: IMDb Številni že napovedujejo, da bo po dveh nominacijah Willem Dafoe naslednje leto naposled dobil svojega prvega oskarja - za stransko moško vlogo v Projektu Florida. Foto: Liffe Dodaj v

Čudežna ženska med "filmi leta" po izboru Ameriškega filmskega inštituta

čas za tradicionalne sezname najboljših

8. december 2017 ob 21:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški filmski inštitut (AFI) je objavil svoj tradicionalni seznam najboljših filmov in nadaljevank iztekajočega se leta. Na njem ni večjih presenečenj, je pa v deseterici izbrancev tudi t.i. "stripovski film". Se lahko Čudežna ženska s svojim lasom resnice prebije vse do oskarjev?

Prve filmske organizacije, ki so v začetku decembra začele objavljati svoje nominirance za najboljše filme leta (večinoma gre za različna združenja filmskih kritikov), so se odločale predvsem za manjše, neodvisne filme. AFI, po drugi strani, je v svojo "deseterico najboljših" uvrstil polovico visokoproračunskih studijskih projektov. Ponudnika vsebin na zahtevo Netflix so (spet) spregledali v filmski kategoriji, je pa zato zabeležil tri mesta na seznamu najboljših serij.

Med najbolj opaznimi "osmoljenci", ki jih je morda kdo pričakoval na seznamu "kulturno in umetniško najpomembnejših izdelkov leta", so celovečerci Molly’s Game, Fantomska nit, Čudo, Logan, Vojna za Planet opic, The Disaster Artist, Coco, Iztrebljevalec 2049, I, Tonya ter najdonosnejši film leta 2017, pravljica Lepotica in zver.

No, v izbrani deseterici pa so se na koncu vendarle znašli:

(Klik na povezavo vas bo pripeljal do MMC-jeve recenzije.)

Ljubezen na prvo bolezen (The Big Sick)

Pokliči me po svojem imenu (Call Me By Your Name)

Dunkirk (Dunkirk)

Projekt Florida (The Florida Project)

Zbeži (Get Out)

Lady Bird

Zamolčani dokumenti (The Post)

Oblika vode (The Shape of Water)

Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Čudežna ženska (Wonder Woman)

Med desetimi ne bodo izbrali enega zmagovalca

AFI-jev letošnji seznam je tako še malce zožil seznam naslovov, ki ga bo Hollywood pilil in spreminjal v odštevanju do oskarjev. Igra vseeno ni popolnoma predvidljiva: kar trije naslovi z AFI-jevega lanskega seznama niso dobili nominacije za najboljši film, sta pa izbora pogosto zelo podobna. AFI v januarju priredi slavje na čast izbrancem, ne izbira pa enega samega zmagovalnega filma ali serije.

Brez uslug za Vojno zvezd

Morda je zanimivo omeniti, da je predlani organizacija objavo seznama potisnila na malce poznejši datum, da so imeli žirantje priložnost videti prvi del nove trilogije Vojna zvezd (spektakel Sila se prebuja se je na koncu res znašel v deseterici). Epizodi VIII, Poslednjemu jediju, ki v kinematografe prihaja naslednji teden, take posebne obravnave niso dodelili.



Najboljša televizijska ponudba po izboru inštituta pa je:

Majhne laži (Big Little Lies)

Krona (The Crown)

Feud: Bette and Joan

Igra prestolov (Game of Thrones)

The Good Place

Deklina zgodba (The Handmaid's Tale)

Insecure

Master of None

Stranger Things 2

To smo mi (This is Us)

Posebno priznanje organizacije je dobila 10-urna dokumentarna serija Kena Burnsa, Vietnamska vojna, ki jo je televizija PBS predvajala jeseni.

A. J.