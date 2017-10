Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jan Cvitkovič nastavlja obraz državi, v kateri je ob socialni pomoči, ki temelji na prihodkih izpred dveh let, meja med normalnim družinskim življenjem in golo revščino zelo tanka. Foto: FSF Družinica je film o Gradnikovih. Oče Marko je priljubljen učitelj filozofije na srednji šoli, mama Dunja pa uspešna vodja razvojnega oddelka v tovarni. Njihovo srečno družinsko življenje se nenadoma skrha, ko oba starša nepričakovano izgubita službo. Foto: Slovenski filmski center Družinica je film o družini. Zgodba govori o povprečni slovenski družini srednjega razreda, ki se ji zgodijo različne osebne tragedije – izguba službe enega, nato še drugega starša. Iz tega sledi razpad, ki pa ni samo finančen, ampak tudi psihološki. Gre za razpad odnosov, ki so seveda posledica teh primerov. Skozi film skušam družinico vzpostaviti na novo. Jan Cvitkovič Dvanajstletni Taras je obetaven judoist, njegova osemletna sestrica Mala pa živahna, vesela deklica. Foto: Kinodvor Primož Vrhovec igra očeta Marka, profesorja filozofije, ki je primoran zaradi lažne obtožbe spolnega nadlegovanja učenke dati odpoved. Foto: Kinodvor Sorodne novice Epilog k Festivalu slovenskega filma: nagrade za vse 20. FSF: Najboljši film je Družina, najboljši igrani film pa Ivan Dodaj v

Cvitkovič o družini pred težko preizkušnjo in moči njenih povezav

Nov celovečerec Družinica jutri na sporedu kinematografov

11. oktober 2017 ob 17:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po komediji o treh prijateljih iz Šiške se Jan Cvitkovič loteva resnejše teme. V novem celovečernem filmu Družinica je vstopil v dom povprečne slovenske družine, ki se, potem ko oba starša ostaneta brez službe, znajde v težkem položaju. S tem je režiser uresničil idejo, ki se mu je prvič porodila pred sedmimi leti, navdih pa je prišel v resničnih zgodbah.

Družinica je zgodba, ki se v Sloveniji zgodi vsak dan, lahko pa bi se zgodila tudi kjer koli drugje. Kot je ob torkovi premieri povedal Cvitkovič, je to predvsem film o družini. Ko ostaneta oba starša v krajšem času brez službe, sledi razpad, ki pa ni samo finančen, ampak tudi psihološki. "Gre za razpad odnosov, ki so seveda posledica teh primerov. Skozi film skušam družinico vzpostaviti na novo," pravi režiser.

Po slovenski premieri na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, ki ga je film zapustil s štirimi nagradami, so ga zdaj predstavili še v Cankarjevem domu v sklopu projekta Naši filmi doma. Režiser in scenarist se je nazadnje podpisal pod komično dramo Šiška Deluxe, ker pa ima rad izzive in za vsak film išče nekaj novega, se je tokrat lotil resnejše teme, situacije, v kateri se je v zadnjih letih znašla marsikatera družina.

Črpajoč iz resničnih zgodb

Ideja za film se je Cvitkoviču porodila že leta 2011, režiser pa je povedal, da se je tudi sam srečal s podobno situacijo, kakršno predstavlja v filmu. Nekje v tistem obdobju so ga pri Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje povabili v Kranjsko Goro, kjer omogočajo letovanje otrokom iz socialno šibkejših družin. Tam je z glavno igralko v filmu Ireno Kovačević delal z otroki, se z njimi družil in spoznavali njihove zgodbe, ki so se ga zelo dotaknile, in odločil se je, da jih bo predstavil v filmu.

Ob tem je Cvitkovič spomnil na zakon, ki je veljal okoli leta 2011 in je posredno povzročil, da so se družine staršev s povprečnimi ali nadpovprečnimi dohodki v primeru izgube službe matere in očeta znašle v res brezizhodnem položaju. "Ta zakon je povzročil ekstremne tragedije in katastrofe, mnogi se še zdaj niso pobrali. Zanimivo pa je, da je v teh situacijah prišlo do borbe, ki so jo pravzaprav začeli otroci. Prav oni so obupanim staršem pokazali, da se je treba boriti in skupaj težiti k srečnemu koncu," je še dejal režiser in dodal, da so vsi ustvarjalci v film vložili veliko ljubezni: "Upam, da se to čuti."

Nagrada Ireni Kovačević

Premiere v Cankarjevem domu so se udeležili tudi ustvarjalci filma, prav tako tudi vsi štirje člani "družinice". Očeta Marka igra Primož Vrhovec. Profesor filozofije je zaradi lažne obtožbe spolnega nadlegovanja učenke primoran dati odpoved in skozi film vse bolj tone v nemoč in alkoholizem. Irena Kovačević je za vlogo navzven močne matere Dunje na letošnjem 41. mednarodnem filmskem festivalu v Montrealu prejela nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo. Dunjina karierna pot se prekine, ko se v podjetju, v katerem dela, odločijo, da bodo ukinili razvojni oddelek. Ji pa pozornost nakazuje šef in ji da jasno vedeti, da ji lahko vselej pomaga.

Pomemben del zgodbe pripada sinu Tarasu, ki ga igra Miha Košec, in njegovi mlajši sestrici Mali, ki jo igra Ula Gulič. Taras je perspektiven judoist, ki se v stiski zapre vase in pot za potešitev lakote najde v kraji, Mala pa je krhka deklica, ki za nastalo situacijo, ki ji ni kos, krivi sebe. Film se začne s prizorom, ko člani družine, ki so si zelo blizu, na televiziji gledajo Cvitkovičev film Kruh in mleko. Kljub tegobam, ki družinsko celico načnejo v prvem letu po izgubi službe obeh staršev, pa se film konča z objemi in sporočilom, da bodo člani družine samo združeni zmogli prebroditi težko življenjsko preizkušnjo.

Na septembrskem Festivalu slovenskega filma so Družinico nagradili s štirimi vesnami – nagradi za izvirno glasbo in najboljšo fotografijo si je delila s filmom Ivan režiserja Janeza Burgerja, saj sta pri obeh sodelovala nagrajena direktor fotografije Marko Brdar ter glasbenik Damir Avdić, film pa je bil nagrajen še za kostumografijo (Emil Cerar in Polonca Valentinčič) in zvok (Boštjan Kačičnik).

Cvitkovičeva Družinica bo od jutri na sporedu v izbranih kinih Art kino mreže Slovenije.

M. K.