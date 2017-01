Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Ryan Gosling, Emma Stone, Damien Chazelle in Justin Hurwitz iz muzikala La La s svojimi zlatimi globusi. Foto: EPA Nagrado Cecila B. DeMilla za življenjsko delo je prejela Meryl Streep, rekorderka zlatih globusov: v svoji karieri je nanizala neverjetnih 30 nominacij (na drugem mestu je jack Lemmon s "samo" 22). Foto: Reuters Kot vse kaže, se Caseyju Afflecku nasmiha tudi oskar. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dežela La La "odplesala" domov s sedmimi zlatimi globusi

Podelitev je zaznamoval tudi protitrumpovski govor Meryl Streep

9. januar 2017 ob 07:05

Beverly Hills - MMC RTV SLO

Za ustvarjalci romantičnega muzikala Dežela La La je zmagovalna podelitev zlatih globusov: domov so odnesli kar sedem kipcev - zmagali so torej v vseh sedmih kategorijah, v katerih so bili nominirani.

En sam film ni več kot štirih zlatih globusov osvojil že vse od leta 1979, ko jih je kriminalna drama Midnight Express domov odnesla šest, kar je bil do sinoči tudi hollywoodski rekord.

Z džezovsko glasbo in zasičenimi barvami prežeti muzikal je dobil zlati globus za najboljšo komedijo/muzikal, njena glavna igralca Ryan Gosling in Emma Stone sta se veselila nagrad v obeh igralskih kategorijah, Damien Chazelle je prejel nagrado za najboljšega režiserja, veselili pa so se še nagrad za najboljši scenarij, za najboljšo glasbo in izvirno pesem.

Za najboljšo dramo je bil razglašen Moonlight, kar je bila sicer edina nagrada od njegovih šestih nominacij.

Za najboljšega igralca v drami je bil nagrajen Casey Affleck za svojo presunljivo upodobitev strtega in žalujočega hišnika, ki se mora po bratovi smrti vrniti v rodni Manchester by the Sea ter skrbeti za svojega najstniškega nečaka, medtem ko se spopada z žalovanjem po osebni tragediji. Affleck je tako trenutno trdno zasidran kot favorit za letošnjega oskarja za najboljšega igralca v glavni vlogi.

Je bil pa zato toliko bolj presenetljiv razplet s podelitvijo globusa za igralko v glavni vlogi v kategoriji dram. Kipca se je razveselila francoska igralka Isabelle Huppert za vlogo v psihološkem trilerju Ona, ki je bila razglašena tudi za najboljši tuji film. Za favoritko sta sicer veljali Natalie Portman za upodobitev Jackie Kennedy v filmu Jackie ali pa Amy Adams za Prihod.

Prva dama Hollywooda spregovori

Najbolj dramatičen trenutek večera je bil govor hollywoodske veteranke Meryl Streep, letošnje prejemnice nagrade Cecilla B. DeMilla za življenjsko delo, ki je z letošnjo igralsko nominacijo podrla svoj lastni rekord: s tridesetimi nominacijami v karieri jih ima daleč največ v zgodovini podeljevanja zlatih globusov. V svojem govoru je, ne da bi kadarkoli omenila ime Donalda Trumpa, s presunljivo močjo spregovorila o pomenu umetnosti in upora v času spreminjajoče se ameriške politike.

74. podelitev je letos prvič vodil Jimmy Fallon, ki je v uvodu v luči nedavnih predsedniških volitev dejal, "da zlati globusi ostajajo eden od redkih krajev, kjer Amerika še spoštuje javno mnenje."

V televizijskih kategorijah so se kipca za najboljšo serijo veselili ustvarjalci Netflixove serije Krona (The Crown), z dolgimi nosovi pa so šli domov ustvarjalci obeh "paradnih konjev" HBO-ja, serij Igra prestolov in Westworld.

