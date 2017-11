Festival LGBT filma tokrat s fokusom na Latinski Ameriki in vzhodni Aziji

Od 25. novembra do 3. decembra v več mestih

25. november 2017 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji Festival LGBT filma v soboto odpira zgodba mehiške pevke Chavele Vargas, katere lezbične ljubezenske afere in pivske eskapade niso bile skrivnost, a vedno znova je prepričala s svojim glasom in karizmo, med drugim režiserja Pedra Almodovarja.

Po besedah Jasmine Šepetavc, ene od selektoric in soorganizatorke festivala, smo v zadnjem času priča večji priljubljenosti filmov LGBT, pri čemer jih večina izhaja iz anglo-ameriškega in zahodno-evropskega okolja. Sami se vedno potrudijo na festivalu prikazati tudi dela iz drugih držav, drugačne vrste življenj LGBT in spopadanja oseb LGBT z razkritji in družbo, zato so se odločili v fokus letos postaviti Latinsko Ameriko in vzhodno Azijo.

Že 33. Festival LGBT filma letos prinaša 23 celovečernih in 13 kratkih tematsko zelo raznolikih filmov, ki prihajajo iz 28 držav.

Mehika in Venezuela na filmu

Letošnjo izvedbo festivala bo torej začela sobotna projekcija dokumentarnega filma Chavela v Kinodvoru. Film pripoveduje o mehiški pevki Chaveli Vargas, poznani po žanru rancheras. Iz Mehike prihaja tudi film Sanjam v drugem jeziku, ki je na festivalu Sundance letos prejel nagrado občinstva, iz Venezuele pa film Tamara, ki je delno posnet po resničnih dogodkih.

Glavne projekcije bodo v Slovenski kinoteki, off program bo potekal na Metelkovi, filme pa bodo poleg Ljubljane prikazovali še na Ptuju, v Kopru, Mariboru, Bistrici ob Sotli ter letos prvič tudi v Idriji in v Trstu.



Tudi Irak, Indija in Tajvan

Na programu festivala je sploh prvič kak iraški film, in sicer kratki film o lezbičnem razmerju Dvojčici. V program festivala je vključen tudi indijski dokumentarec ... in zavrženi ..., ki podaja pretresljivo podobo vaške Indije, kjer dve ljubimki v obupanem poskusu pobega pred prisilnimi porokami in nasiljem naredita skupni samomor, iz Tajvana pa prihajata na Berlinalu nagrajeni dokumentarec Klepet in igrani film Sestrstvo.

Suzana Tratnik, ena od selektoric in soorganizatorka festivala, pa je med drugim poudarila še francoski film 120 utripov na minuto režiserja Robina Campilla, ki bo tudi gost festivala. Film očrta nedavno preteklost začetka širjenja virusa HIV in epidemije smrti, povezane z aidsom, ki je brutalno zadela gejevsko populacijo. Film je bil tudi na sporedu nedavnega Ljubljanskega filmskega festivala Liffe.

Suzana Tratnik je opozorila še irski film Zmenek za noro Mary, katerega projekcije naj bi se udeležila tudi ena od glavnih igralk v filmu. Španski film Kože je po njenih besedah odštekana mojstrovina o ljudeh, zaznamovanih s telesnim videzom, britanski film Božja dežela pa je postavljen na angleško podeželje, obenem se dotakne tudi problematike migrantov.

Slovenske stvaritve na festivalu

Slovenski dokumentarec Odraščanje Siniše Gačića in Dominika Menceja bo sklenil letošnji festival, projekciji bo sledil še pogovor z ustvarjalci filma. V Odraščanju spremljamo lezbični par z otrokom, ki se odloči v času nedavnega referenduma za izenačitev pravic istospolnih parov do poroke javno izpostaviti.

Ob njem bodo prikazali še kratka filma, izbrana med filmi, prispelimi na natečaj za slovenske kratke filme s tematiko LGBT. Eden med njima je Na gladini Blaža Slane, ki bo po besedah Braneta Mozetiča, še enega izmed selektorjev in organizatorjev festivala, tudi nagrajen. Kot je povedal Slana, so film snemali ob 50-letnici boja proti virusu HIV, z njim pa so želeli predvsem razpršiti še vedno prisotne stereotipe o okuženih z virusom HIV. Prikazali bodo tudi animirani film Uporni duh Ane Čigon.

33. Festival LGBT filma, v sklopu katerega bosta potekali tudi filmska in kritiška delavnica, se bo sklenil 3. decembra.

