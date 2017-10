Festival s poslanstvom: približati (dober) evropski film Slovencem

Mirsad Purivatra (na fotografiji z Angelino Jolie) že od osemdesetih let prejšnjega stoletja deluje kot direktor Obala Art Centra, v okviru katerega je bil med vojno v Bosni in Hercegovini producent odmevnih gledaliških predstav. V Sarajevu je gostil umetnike z vsega sveta in prevzel pobudo za delovanje vojnega kina, ki ni prikazoval le uspešnih filmov, temveč tudi retrospektive drugih festivalov, kot sta Locarno in Edinburški filmski festival. Leta 1995 je Obala Art Center ustanovil Sarajevski filmski festival (SFF), ki se je razvil v enega najvplivnejših filmskih festivalov v Evropi in v vodilnega v jugovzhodni Evropi. Danes je Purivatra direktor SFF-ja. Foto: EPA