Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 49-letna igralka Gillian Anderson v 11. sezoni serije Dosjeji X še zadnjič upodablja FBI-jevo posebno agentko Dano Scully. Foto: EPA Tako kot avtor Dosjejev X Chris Carter sta tudi Gillian Anderson in David Duchovny, ki upodablja agenta Foxa Mulderja, pri seriji od samega začetka v letu 1993. Od takrat so nanizali torej 11. sezon (vključno s prihajajočo) in dva filma. Foto: EPA Glavna lika serije predstavljata nasprotna si pola: Mulder verjame v zunajzemeljsko življenje in nadnaravno, Scully pa je skeptična znanstvenica, ki naj bi njegove domneve ovrgla s tehtnimi dokazi. Foto: IMDb Sorodne novice Mulder in Scully (spet) odpirata Dosjeje X Dodaj v

Gillian Anderson je zaprla svoje zadnje poglavje Dosjejev X

Še zadnjič v vlogi agentke Dane Scully

1. januar 2018 ob 18:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Leto, ki se je pravkar začelo, sicer prinaša še eno sezono serije Dosjeji X, vendar je z njo prišla tudi potrditev, da je to tudi zares zadnji podvig igralke Gillian Anderson kot FBI-eve posebne agentke Dane Scully.

Sicer je Andersonova že v oktobru namignila, da bi utegnila biti ta, sicer 11. sezona tudi njena zadnja. Vendar pa je uradna izjava mreže FOX, ki stoji za serijo, takrat nekoliko omehčala te namige z besedami, da "ni komentirala vrnitve, saj je prezgodaj, ker trenutno snema novo serijo."

Epilog skupne zgodbe Scully in Mulderja?

S prihajajočim pohodom novih epizod pa je 49-letna igralka po navedbah Independenta potrdila svoje napovedi: "Že od začetka sem trdila, da je to, to." Dodala je še: "Nekoliko me je presenetil [presunjen] odziv ljudi na mojo napoved ... Ker, kolikor sem razumela, je šlo za še to eno sezono."

Deluje torej, da bi naj 11. sezona prinesla epilog zgodbe agentov za posebne primere - skeptične zdravnice Dane Scully in njenega partnerja, teoretika zarot Foxa Mulderja, ki ga upodablja David Duchovny. Tandem agentov se v večini ukvarja z nenavadnimi primeri, ki jih praviloma zaznamujejo nadnaravni pojavi.

Sage, povezane obuditvami serij

Predhodnih šest epizod Dosjejev X, ki so jih sicer napovedovali kot "zaključeno celoto", a so obenem imele odprt konec, je poželo različne kritiške odzive.

Dogajanje 10. sezone se je zaključilo z visenjem Mulderjevega življenja na nitki zaradi okužbe, ki je tudi sicer grozila, da bo uničila planet. Sicer je Scully razvila cepivo - vendar prepozno. Tako edino upanje predstavlja sin William, ki ga je pred 14 leti oddala v posvojitev.

Omenimo, da je serija z agentoma Mulderjem in Scully, ki je na male ekrane prvič prišla leta 1993, takrat postala ena od odskočnih desk in prvih zares velikih uspehov televizije Fox. Dosjejem X je tako uspelo v devetih sezonah v žep pospraviti kar 16 emmyjev. Devet sezon je sicer prineslo 202 epizodi, sledila pa sta še dva filma.

Resnica je - kot zmeraj - tam zunaj

Glede tega, ali odhod Gillian Anderson pomeni tudi konec Dosjejev X, pa ostaja skrivnosten avtor serije Chris Carter. Na to vprašanje je dvoumno odgovoril, da "obstaja še veliko zgodb Dosjejev X, ki jih je treba povedati. Ali jih bomo povedali, pa ostaja vprašanje."

Avtor serije je svoj odgovor zaključil v prejkone promocijski maniri, in sicer z besedami: "Resnica je tam zunaj."

P. G.