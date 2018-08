Hillary Clinton in Steven Spielberg ustvarjata TV-serijo o ženski volilni pravici

1. avgust 2018 ob 21:15

New York - MMC RTV SLO

Nekdanja prva dama, senatorka in državna sekretarka ZDA Hillary Clinton in filmski režiser Steven Spielberg ustvarjata TV-serijo o ženski volilni pravici po knjigi Elaine Weiss The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote (Ura ženske: Veliki boj za volilno zmago).

Spielbergova televizijska produkcijska enota Amblin TV je že odkupila pravice za knjigo, Clintonova pa se bo produkciji pridružila kot izvršna producentka, česar se poklicno v preteklosti še ni lotila, poroča The Hollywood Reporter.

Temelj gibanju za državljanske pravice

Knjiga, ki je izšla marca letos, spremlja več desetletij dolg aktivistični boj, ki je pripeljal do ženske volilne pravice, ob čimer osvetljuje bitko z ratifikacijo 19. amandmaja. 26. avgusta leta 1920 so po 72-letnem boju ameriški ustavi namreč dodali 19. amandma, ki je ženskam podelil volilno pravico. Delo novinarke in avtorice Elaine Weiss je poklon vsem, ki so spremenili zgodovino in postavili temelj gibanju za državljanske pravice nekaj desetletij kasneje.

Pri Amblin TV, posebni enoti Spielbergove produkcijske družbe Amblin Partners, pravijo, da bi knjigo radi razvili v TV-film ali mini-serijo in jo prodali eni od priljubljenih spletnih in TV mrež, kot so HBO, Showtime, Netflix, Hulu ali Amazon.

Poleg Clintonove bodo v izvršni produkciji sodelovali tudi avtorica knjige in sopredsednika Amblin TV-ja Darryl Frank in Justin Falvey. Nekdanja sekretarka naj bi bila močno vpeta v odločitve v zvezi z izbiro režiserja in kastingom.

"Njihov triumf je naša dediščina"

"Veliko bi šlo lahko narobe, a te ameriške ženske niso vzele ne za odgovor: njihov triumf je naša dediščina, ki jo moramo varovati in posnemati. Povsem sem navdušena, da bom lahko delala z Elaine, Stevenom in vsemi na Amblin TV ter posredovala ta pomemben projekt občinstvom povsod po svetu."

Politiki v zabavno industrijo

Tudi Barack in Michelle Obama sta nedavno podpisala večletno pogodbo z Netflixom, da bosta za tega priljubljenega ponudnika videovsebin producirala serijo TV-oddaj, Bill Clinton pa ravno snuje scenarij na podlagi svojega političnega trilerja The President Is Missing (Pogrešan predsednik) za kabelsko televizijo Showtime.

Clintonova pa od letos v televizijskih krogih suče tudi kot igralka, nastopila bo namreč v prihajajoči peti sezoni CBS-ove nadaljevanke Madam Secretary (Gospa državna sekretarka).

N. Š.