Kate Winslet "grenko obžaluje svoje odločitve", a ne omenja imen

Londonsko kritiško združenje jo je nagradilo za "odličnost v filmu"

29. januar 2018 ob 17:31

London - MMC RTV SLO

Več mesecev po tem, ko se je začela javna debata o spolnih zlorabah in neenakosti v zabavni industriji (in po mesecih kampanje za Lunapark, v okviru katere je pela hvalospeve Woodyju Allenu), tudi Kate Winslet pravi, da "grenko obžaluje" svoje "napačne odločitve" za delo z nekaterimi režiserji.

42-letna britanska igralka je z zelo čustveno zahvalo sprejela nagrado londonskega kritiškega združenja. Kate Winslet je v preteklosti nastopila v več filmih, ki so nastali pod taktirko producenta Harveyja Weinsteina, še lani pa je z Woodyjem Allenom posnela melodramo Lunapark, ki jo lahko trenutno še ujamete v slovenskih kinematografih. Leta 2011 je nastopila v drami Masaker, ekranizaciji slavne gledališke drame Yasmine Reza, ki jo je režiral Roman Polanski.

Winsletova, ki je nagrado za "odličnost v filmu" sprejela iz rok Juda Lawa, je povedala, da so jo k temu, da je nazadnje spregovorila, spodbudili protesti žensk, ki so v tem mesecu potekali v ZDA in drugje po svetu.

"Ko so ženske z vsega sveta in iz vseh poklicev prejšnji konec tedna korakale ... sem ugotovila, da nocoj ne bi mogla stati pred vami in prikrivati grenkega obžalovanja, ki ga čutim zaradi svojih napačnih odločitev za sodelovanje s posamezniki, za katere si želim, da z njimi ne bi sodelovala," je izjavila v nedeljo zvečer.



"Jasno mi je postalo, da s tem, da ne rečem ničesar, morda prispevam k trpljenju številnih pogumnih žensk in moških," je še dodala. "Vem, da smo združeni v upanju, da bo ta zgodovinski trenutek tlakoval pot v drugačno prihodnost za naslednje generacije."

Igralka je bila tarča kritik predvsem zaradi intervjuja, v katerem jo je novinar New York Timesa lani vprašal, kako pojasnjuje svoje sodelovanje z Allenom. "Kot igralec moraš preprosto narediti korak nazaj in reči, da v resnici ne veš ničesar, ne veš, kaj je res in kaj ne," je takrat izjavila. Na njene besede se je pozneje v svoji kolumni eksplicitno navezala Dylan Farrow, ki je izpostavila, da njenega očeta "že od nekdaj" ščitijo "sile" v Hollywoodu.

"Trije plakati" še vedno na zmagovalnem pohodu

Kate je častno nagrado prejela čisto na koncu večera; pred tem je podelitev zaznamovalo zmagoslavje drame Trije plakati pred mestom - njena ekipa je domov odnesla tri nagrade. Film Martina McDonagha, ki je nominiran tudi za oskarja, je postal najboljši film z najboljšim scenarijem (McDonagh) in najboljšo glavno igralko (Frances McDormand).

Hugh Grant kot jezdec apokalipse

Med zanimivejšimi nagrajenci je bil še Hugh Grant, ki mu je priznanje za najboljšega igralca v stranski vlogi prinesel mladinski film Paddington 2. "Najprej brexit in Trump, zdaj pa še jaz dobivam nagrade," se je pošalil zvezdnik, češ da so jasni znaki "prihajajoče apokalipse". Godrnjaje se je zahvalil režiserju Paulu Kingu in producentu Davidu Heymanu, češ da je ta "počasi res že potreboval uspešnico". (To je duhovito, če vemo, da je Heyman produciral filme o Harryju Potterju). "Žal mi je samo, da ni tukaj več drugih nominirancev, da bi lahko bili videti žalostni."

No, nekaj zvezdnikov je vseeno prišlo v London: Timothee Chalamet je osebno prevzel svojo nagrado za najboljšega igralca (za film Pokliči me po svojem imenu), Lesley Manville pa za stransko vlogo v Fantomski niti.

Chalamet se je zahvalil svojemu soigralcu in "partnerju v hokeju z jeziki" Armieju Hammerju. Mimogrede, 22-letnik je na začetku tega meseca izjavil, da bo svoj honorar od filma A Rainy Day in New York, ki ga je posnel z Woodyjem Allenom, daroval v dobrodelne namene.

A. J.