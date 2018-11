Lux okoljsko zavedni Bojevnici, ki jo še ujamete na Liffu

Tudi oba druga "finalista" na ogled v Ljubljani

14. november 2018 ob 13:13

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Filmsko nagrado lux Evropskega parlamenta letos prejme Bojevnica islandskega režiserja Benedikta Erlingssona, je v Strasbourgu sporočil predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani.

Režiser je ob prejemu nagrade sporočil evropskim poslancem, da so kot politiki pogumni, saj se soočajo z izzivom boja proti podnebnim spremembam.

Bojevnica je islandsko-francosko-ukrajinska koprodukcija, film je uvrščen tudi na program letošnjega Liffa. Pripoveduje o učiteljici glasbe, ki v prostem času deluje kot okoljska aktivistka. Ravno ko se pripravlja na svojo najdrznejšo operacijo, izve, da je bila odobrena njena prošnja za posvojitev ukrajinske deklice.

"Ponosno stojimo v prvih vrstah boja proti podnebnim spremembam," je poudaril Tajani pred razglasitvijo zmagovalca, ki so ga med tremi finalisti izbrali evropski poslanci.

Za nagrado sta se potegovala še Styx avstrijskega režiserja Wolfganga Fischerja in dokumentarec Druga stran vsega srbske režiserke Mile Turajlić, prav tako aktualna "liffovca".

"Nikoli še ni bilo tako težko izbrati zmagovalcev," je poudaril Tajani. Kot je dejal, so filmi, ki so se uvrstili v finalni izbor, zelo različni, a je vsem skupno, da se ukvarjajo s ključnimi problemi sedanjega časa, kot so nacionalizem, terorizem, migracije in podnebne spremembe. Vsi trije tudi govorijo o močnih ženskah, ki so pripravljene spreminjati svet.

Filmska nagrada lux financira projekcije filmov iz finalnega izbora v vseh državah EU-ja. Filme si bo mogoče ogledati jeseni v 50 mestih po Evropi, podnaslovljeni bodo v vseh uradnih jezikih EU-ja.

Namen filmske nagrade lux je povečati prepoznavnost evropskih filmov, omogočiti ogled evropskemu občinstvu in spodbuditi razpravo o temah, ki jih filmi obravnavajo.

Lani je filmsko nagrado lux prejela švedsko-norveško-danska koprodukcija Nečista kri švedske režiserke Amande Kernel.

A. K.