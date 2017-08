Nagrada za Nočno ptico tudi na 15. festivalu Imaginaria

V glavni vlogi je jazbec, ki ima težave z alkoholom

30. avgust 2017 ob 19:06

Bari - MMC RTV SLO, STA

Na festivalu animiranega filma Imaginaria, ki je med 21. in 26. avgustom potekal v italijanskem mestu Conversano, je Nočna ptica Špele Čadež prejela nagrado za najboljši kratkometražni film.

Žirijo, ki je film nagradila, so sestavljali italijanski filmski zgodovinar Giannalberto Bendazzi, portugalska režiserka Regina Pessoa in italijanski oblikovalec zvoka ter zgodovinar animacije Andrea Martignoni. V kategoriji kratkometražnih filmov se je potegovalo 40 filmov iz vsega sveta.

Scenarij za Nočno ptico sta napisala Špela Čadež in Gregor Zorc. Film v ospredje postavlja tematiko zasvojenosti. Junak Nočne ptice je jazbec, individualist, ki deluje ponoči in ima težave z alkoholom. Deluje kot pravi nergač. Med povodi za film je bila novica o pijanem jazbecu, ki je v okolici Berlina ohromil promet, na pomoč pa je priskočila policija. Jazbec se je prenajedel sadja in se je opijanil. Policisti so nato žival s palicami spravili s ceste na bližnji travnik "na treznjenje".

Film Nočna ptica je prejel veliko nagrado tudi na letošnjem zagrebškem festivalu animiranega filma Animafest, pred tem je pomembno nagrado prejel tudi na Nizozemskem festivalu animiranega filma HAFF. Poleg tega je prejel še devet drugih nagrad, med njimi nedavno posebno omembo na Ars Electronici. Pred zagrebškim festivalom je bila Nočna ptica predvajana na več kot 50 filmskih festivalih, med drugim na Sundanceu, v Ottawi, Clermont Ferrandu in Leipzigu.

Festival animiranega filma Imaginaria poteka od leta 2003 in velja za najpomembnejši festival v italijanski regiji Apuliji.

Animirani film je nastal v slovensko-hrvaški koprodukciji s podporo Slovenskega filmskega centra in Hrvaškega avdiovizualnega centra, koproducenta sta hrvaški Bonobostudio in RTV Slovenija. Za animacijo so skrbeli Zarja Menart, Matej Lavrenčič in Špela Čadež, montirala je Iva Kraljević, glasbo je oblikoval Tomaž Grom, zvok pa Johanna Wienert. Glasove v filmu so prispevali Andrej Nahtigal, Karin Komljanec in Gregor Zorc. Producentki filma sta Tina Smrekar in Špela Čadež.

G. K.