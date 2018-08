Neuporabljena skeča Montyja Pythona o divjezahodni knjigarni in zaljubljenem roza vitezu

50 zvezkov z osnutki skečev in idejami

1. avgust 2018 ob 16:35

London - MMC RTV SLO, STA

V arhivu člana Montyja Pythona Michaela Palina, v katerem je več kot 50 zvezkov z osnutki skečev in idejami, so našli dva neuporabljena skeča za film Monty Python in Sveti gral. Arhiv, v katerem je gradivo, z ustvarjanjem slovite britanske humoristične skupine, je Palin lani podaril londonski Britanski knjižnici.

En skeč za film iz leta 1975 govori o knjigarni na Divjem zahodu, za katero poročevalec sprva misli, da je salon, medtem ko v drugem skeču nastopa "zaljubljeni roza vitez".

Poljub v zameno za prečkanje mostu

Ta zahteva poljub kralja Arthurja. "Nihče ne bo prečkal tega mostu, razen tisti, ki me bo poljubil," pravi vitez, a ga Arthur zavrne. Začneta se ravsati, nato pa padeta drug na drugega, ko ju vidi skupina mimoidočih romarjev. "Lahko bi šla vsaj noter. Vsi veleposestniki ste enaki," ob tem pripomni menih.

Kmalu bo na ogled razstava skicirk in drugega gradiva

Skeča bodo javnosti skupaj s 50 skicirkami v londonski Britanski knjižnici predstavili še ta mesec. Razstava se bo imenovala Michael Palin, pisatelj, igralec in komik, na njej pa bodo razstavljeni tudi scenariji, zapiski iz dnevnikov, fotografije in drugo gradivo, ki slavi filme skupine Monty Python.

Razstava bo obenem razkrila manj znana dejstva Palinove kariere in predstavila njegovo ustvarjalno obdobje med letoma 1965 in 1987.

Leteči cirkus Montyja Pythona

Člani zasedbe John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones, Terry Gilliam, Eric Idle in Palin so začeli sodelovati med študijem, nato pa pot nadaljevali z delom na televiziji. Za britansko televizijsko mrežo BBC so posneli slovito serijo Leteči cirkus Montyja Pythona.

Prva epizoda legendarne serije je leta 1969 na glavo postavila dotlej veljavne standarde komedije.

Pozneje so posneli še film Monty Python in Sveti gral, kontroverzni kultni film Brianovo življenje in Monty Python: Smisel življenja, ki je leta 1983 v Cannesu prejel nagrado žirije.

