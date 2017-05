Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Robert Pattinson je bil v zadnjih letih izbirčen pri filmskih vlogah, ki jih je sprejel - in vse kaže, da je končno nastopil čas, ko se mu bo ta metoda dela obrestovala. Foto: Reuters S soigralcema Tallah Webster in Buddyjem Duressom na rdeči preprogi pred premiero filma. Foto: Reuters Igralska trojica, ki je prišla film zastopat v Cannes, je takole obstopila režiserja drame Good Time, Bena (drugi z leve) in Joshuo Safdieja (na sredi). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Robert Pattinson v Cannesu: najboljše kritike v karieri

Če se hočeš, se očitno lahko izogneš paparacem

27. maj 2017 ob 17:14

Cannes - MMC RTV SLO

Leta 2014 je Kristen Stewart, po zaslugi Somraka ena najbolj oboževanih mladih igralk na svetu, prišla v Cannes pokazat svoj novi obraz. Z vlogo v melanholični drami Oblaki nad Sils Mario se je dokončno uveljavila kot ljubljenka indie filma. Letos je Cannes za svojo popolno preobrazbo izkoristil še njen nekdanji vampirski ljubimec, Robert Pattinson.

Filmofili in kritiki v Cannesu se po navadi ne bojijo pokazati svojega mnenja: filmi, ki ne dosežejo pričakovanj, so redno izžvižgani kar na samih projekcijah. Po drugi plati pa je tudi navdušenje, kadar je iskreno, toliko več vredno. Kriminalna drama Good Time, ki sta jo režirala brata Ben in Joshua Safdie, je po premierni projekciji doživela šestminutne stoječe ovacije, ene izmed najdaljših in najbolj navdušenih na letošnjem festivalu. (Avtorja sta imela ob tem solzne oči, poroča The Hollywood Reporter, še posebej Ben, ki je nastopil tudi pred kamero.)

Pattinsonu, možaku, ki po navadi ne more stopiti na ulico, ne da bi ga spremljala horda paparacev ali vsaj peščica oboževalk, je z bratoma Safdie uspelo posneti cel film na ulicah New Yorka, ne da bi ga pri tem kdo razkrinkal ali motil. Good Time so namreč posneli "gverilsko", z resničnimi ljudmi na ulici - zato je bilo ključnega pomena, da ljudje iz torbic niso začeli vleči telefonov in skušali dobiti kake Pattinsonove fotografije. Britanec igra Connieja Nikasa, ki skuša po zamočenem ropu banke svojega brata spraviti iz ječe.

Izginiti sredi natrpane ulice

"Moral sem vaditi metode, kako izginiti," je Pattinson povedal na tiskovni konferenci pred projekcijo filma. "Noro. Nikoli še nisem bil na snemanju, kjer ne bi nihče posnel niti ene same fotografije s telefonom." Anonimnost je bila ključnega pomena, ker je ekipa skušala uporabiti resnične lokacije, ne da bi bilo pri tem treba iz kadra odstraniti "resnične" ljudi.

"Snemali smo na urgenci v bolnišnici, za kar nismo imeli dovoljenja. Neverjetno je, s čim vse jo lahko odneseš, če ne prosiš za dovoljenje. Samo stopiš noter, pa si dobil svoj posnetek," pravi Pattinson.

Kako pridobiš zvezdnika za svoj film?

Bratoma Safdie Pattinsona menda sploh ni bilo treba snubiti za film. Igralec, ki je po sklepu franšize Somrak dosledno iskal vloge v umetniških, včasih celo avantgardnih avtorskih filmih, ju je poiskal sam; navdušil ga je namreč njun prejšnji film, Heaven Knows What. "Rekel je: Hočem biti zraven pri vajinem naslednjem projektu, pa naj bo to kot dostavljavec hrane ali pa kot igralec!" se je Josh Safdie zadovoljno pohvalil v intervjuju za Reuters.

Prvi kritiki v Cannesu se bolj ali manj strinjajo: film Good Time bi lahko dokončno zacementiral Pattinsona na položaju "dvojne grožnje": prvovrstnega igralca in zvezdnika prve kategorije. "Somrakovi vojščaki naj se kar jezijo: vloga v Good Time je z lahkoto najboljša v Pattinsonovi karieri," piše kritik za The Telegraph.

A. J.