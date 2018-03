Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sedemdesetletna Srbijanka Turajlić, opozicijska aktivistka, univerzitetna profesorica, upornica proti srbskemu nacionalizmu. Foto: IMDb Ustvarjalci so dokumentarec Čistilci ustvarili predvsem zato, da bi spojili več plasti - svet politike, kjer se razpravlja o vprašanjih, povezanih z družabnimi mediji, osebne zgodbe protagonistov in globalni učinek njihovega dela. Foto: IMDb Amos Gitai se je po več kot tridesetih letih s kamero vrnil na Zahodni breg, kjer ga zanima predvsem to, ali so se Palestinci in Izraelci še sposobni spraviti in živeti v miru. Foto: FDF Sorodne novice Z nagradno igro na MMC-jevo premiero dokumentarca Čistilci "Element boja za človekove pravice najdemo pravzaprav v vsakem dokumentarcu" Dodaj v

S portretom povojne Srbije se začenja Festival dokumentarnega filma

V petek bo na sporedu MMC-jeva premiera dokumentarca Čistilci

14. marec 2018 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Cankarjevem domu se s filmom Druga stran vsega (Druga strana svega) odpira 20. festival dokumentarnega filma. V filmu srbska režiserka Mila Turajlić skozi napol razdeljeno stanovanje svoje mame v središču Beograda portretira Srbijo po drugi svetovni vojni.

Glavna oseba filma je njena mama, sedemdesetletna Srbijanka Turajlić, opozicijska aktivistka, univerzitetna profesorica in upornica proti srbskemu nacionalizmu, ki bo skupaj z režiserko gostja letošnjega festivala. Mila Turajlić je bila gostja festivala že s filmom Cinema komunisto (2010). Film je nastal v koprodukciji s HBO Europe, na festivalu ga bo zastopala Hanka Kastelicova, izvršna urednica dokumentarne produkcije HBO Europe, ki je bila prej več kot 25 let režiserka in producentka na RTV Slovenija. V okviru festivala bo tudi vodila predavanje o skrivnostih uspešnega dokumentarnega filma.

Festival bo do marca bo ponudil 18 filmov, retrospektivo vodilne sodobne latvijske dokumentaristke Laile Pakalnina ter spremljevalni program.

Tekmovalni program za najboljši film na temo človekovih pravic

Vodja filmskega programa v CD Simon Popek je v tekmovalni program za najboljši film na temo človekovih pravic, ki ga nagrajuje Amnesty International Slovenija, spet uvrstil pet filmov. Najboljšega bo izbrala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo novinarka in igralka Ula Furlan, režiser in producent družbeno angažiranih filmov Dejan Babosek ter Bill Shipsey, aktivist za človekove pravice, umetniški producent in promotor, odvetnik in ustanovitelj Art for Amnesty.

V petek, 16. marca, ob 18.45 bo v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma MMC-jeva premiera Čistilci (The Cleaners) razkrila ozadje spletnih cenzur. Do 12. ure lahko sodelujete v nagradni igri in se potegujete za vstopnice.

V njem so avstrijski Debatni krožek Bernharda Braunsteina o srečevanju ljudi vseh narodnosti, ras in veroizpovedi na lekcijah iz francoščine, romunski Mrtvi narod Raduja Judeja o odgovornosti romunskega naroda v holokavstu, koprodukcija O očetih in sinovih Talala Derkija o indoktriniranju otrok za džihad, nizozemski film Tujec v paradižu Guida Hendrikxa na temo begunske problematike ter Zahodno od reke Jordan izraelskega režiserja Amosa Gitaia o trenutnem odnosu Izraela do Palestine.

"Samo televizijska poročila je treba izklopiti"

Tekmovalne filme bodo dopolnjevali aktualni in družbenokritični dokumentarci, filmi z vpogledom v mite, ikone in medije ter filmi, ki skozi intimo odstirajo širšo sliko. Letošnji izbor filmov je Popek povezal z izrazom "larger-than-life", v programski knjižici pa je zapisal, da je "svet lahko tudi lep, samo televizijska poročila je treba odklopiti".

