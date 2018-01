Še nikoli tako resni zlati globusi: v pričakovanju protestne črnine in novih nagrajencev

V največ kategorijah nominirana Oblika vode

7. januar 2018 ob 13:18

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Sicer velja - vsaj v primerjavi s prestižnejšimi oskarji - podelitev zlatih globusov za bolj živahno in sproščeno prireditev, vendar po letu, ki ga je zaznamovala vrsta obtožb o spolnem nadlegovanju, Hollywood nima razloga za brezglavo veseljačenje.

Rdečo preprogo bodo namesto barvitih toalet v večji meri zamenjale črne obleke - kot je znano, bodo igralke v znak protesta proti razširjenemu in dolgo toleriranemu spolnemu nadlegovanju in krivicam, ki se jim dogajajo v filmski industriji, nadele črne obleke, svojo podporo pa so pri tem napovedali tudi njihovi moški kolegi.

V vlogi povezovalca večera se bo prvič preizkusil komik Seth Meyers, ki bo moral svoj klasični repertoar šal na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa razširiti in kritiko brez usmiljenja v prvi vrsti usmeriti predvsem v Harveyja Weinsteina, Kevina Spaceyja, Bretta Ratnerja (pa še bi lahko naštevali), ki jih je v zadnjem letu več žensk in moških obtožilo spolnega nadlegovanja.

Seznam nominirancev za 75. zlate globuse najdete tukaj.



V promocijskem videu podelitve je Meyers, ki se z nalogo spopada prvič, že napovedal, da imajo veliko za povedati glede spolnih škandalov, ki so se lani začeli z obtožbami na račun producenta Weinsteina, pa tudi o zadevah izven Hollywooda, kar seveda leti na politiko predsednika Trumpa.

Mimo vsega tega najverjetneje ne bo šla niti Oprah Winfrey, letošnja dobitnica nagrade za življenjske dosežke Cecila B. DeMilla, ki bi znala nadaljevati poudarke lanske dobitnice priznanja Meryl Streep in opozoriti na pomen strpnosti, pravičnosti in vključevanja.

Največ nominacij del Torovi Obliki vode

To je tudi ključno sporočilo enega osrednjih favoritov letošnje podelitve - Oblike vode, v kateri je mehiški režiser Guillermo del Toro posnel parabolo o sprejemanju in toleranci. Film ima med vsemi največ (sedem) nominacij; med drugim je nominiran v kategoriji najboljša drama, Sally Hawkins pa je nominirana za najboljšo igralko v tej kategoriji. Ganljiva pravljica pripoveduje o osamljeni delavki v strogo varovanem vladnem laboratoriju (Sally Hawkins), katere življenje se za vedno spremeni, ko odkrije vznemirljiv tajni eksperiment. Ljubezenska zgodba, postavljena v čas hladne vojne, je na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah prejela zlatega leva za najboljši film.

Igralski presežki leta

Obliki vode sledita s po šestimi nominacijami filma Zamolčani dokumenti in Trije plakati pred mestom, ki sta oba nominirana tudi v kategoriji najboljša drama. Meryl Streep za vlogo v prvem in Frances McDormand za vlogo v drugem pa sta nominirani za najboljšo igralko v omenjeni kategoriji. Za naziv najboljše drame se potegujeta še drama o prvi ljubezni in samospoznavanju Pokliči me po svojem imenu in pa Nolanov unikatni pogled v čas druge svetovne vojne Dunkirk.

Za najboljšo igralko v kategoriji drama sta nominirani še Jessica Chastain (Velika igra) in Michelle Williams (Ves denar sveta). Med igralci v tej kategoriji na kipec upajo Timothee Chalamet (Pokliči me po svojem imenu), Daniel Day-Lewis (Fantomska nit), Tom Hanks (Zamolčani dokumenti), Gary Oldman (Najtemnejša ura) in Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Najboljša režiserska peterica

V igri za zlati globus za režijo so letos Guillermo del Toro (Oblika vode), Martin McDonagh (Trije plakati pred mestom), Christopher Nolan (Dunkirk), Ridley Scott (Ves denar sveta) in Steven Spielberg (Zamolčani dokumenti).

Štiri nominacije ima še en kritiško opevan film leta Lady Bird, po tri nominacije pa imajo filmi Ves denar sveta, Pokliči me po svojem imenu, Dunkirk, I, Tonya in Največji šovmen.

Presežki malih zaslonov

Nagrajenci v filmskih kategorijah pogosto veljajo za tiste, ki bi znali februarja odigrati tudi ključne vloge na podelitvi prestižnejših oskarjev. Dodana vrednost globusov pa so priznanja televizijskim dosežkom. Z Velikimi majhnimi lažmi v kategoriji televizijskih filmov ali krajših serij med drugim tekmujeta tudi Fargo in Grešnica (The Sinner), v kategoriji komedij je nominacijo dobila serija Will &Grace, pa tudi SMILF, black-ish in Marvelous Mrs. Maisel. V kategoriji televizijske dramske serije se za naslov najboljše potegujejo Igra prestolov, Krona, Stranger Things in Deklina zgodba.

Letošnjim zmagovalcem bodo nagrade podelili Jennifer Aniston, Roseanne Barr, Halle Berry, Carol Burnett, Mariah Carey, Jessica Chastain, Viola Davis, Zac Efron, Gal Gadot, Greta Gerwig, John Goodman, Hugh Grant, Kit Harington, Neil Patrick Harris, Salma Hayek, Dwayne Johnson, Angelina Jolie, Michael Keaton, Shirley MacLaine, Ricky Martin, Helen Mirren, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Susan Sarandon, J. K. Simmons, Octavia Spencer, Emma Stone, Sharon Stone, Keith Urban, Alicia Vikander, Emma Watson in Reese Witherspoon.

Prireditev si bo mogoče v prenosu ogledati tudi na uradni Facebook strani zlatih globusov.

M. K.