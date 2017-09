Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Colin Trevorrow se je pred časom pod plazom kritik znašel zaradi svoje izjave, da ženske režiserke tistih največjih hollywoodskih spektaklov nikoli ne dobijo zato, ker jim manjka "volje" za bolj komercialne projekte. Foto: Reuters Medtem ko mi še nestrpno pričakujemo Poslednjega jedija, so pri Lucasfilmu z mislimi že pri naslednjih delih franšize. Foto: IMDb Sorodne novice Ženske ne režirajo blockbusterjev, ker "jim ni do tega"? Jurski svet Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sila ni s Colinom Trevorrowom: režiser Vojne zvezd IX odstopil

Spet so kriva "ustvarjalna razhajanja"

8. september 2017 ob 18:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Colin Trevorrow se je ta teden pridružil rastočemu spisku režiserjev, ki so se poslovili od "galaksije daleč, daleč stran". Studio Lucasfilm je že potrdil, da vendarle ne bo režiral devetega dela Vojne zvezd, največje filmske franšize vseh časov.

V izjavi za javnost so predstavniki studia posebej poudarili, kako nadarjen je njihov zdaj že nekdanji sodelavec, da pa so se njegove poti s studiom razšle zaradi "obojestranske odločitve". "Podjetje Lucasfilm in Colin Trevorrow sta se strinjala, da prekineta sodelovanje pri projektu Vojna zvezd: Epizoda IX. Colin je bil čudovit sodelavec v procesu razvijanja projekta, a ugotovili smo, da se naši viziji za film razlikujeta. Colinu želimo vse najboljše, kmalu pa sledijo tudi nove informacije o filmu."

Trevorrow je bil za režiserja sklepnega dela tretje trilogije v sklopu medplanetarne sage izbran v avgustu 2015, tik po neverjetnem uspehu Jurskega sveta, spektakla v njegovi režiji, ki je v svetovnem merilu zaslužil 1,6 milijarde dolarjev. A od takrat se je naklonjenost do režiserja v Hollywoodu malce ohladila: Trevorrowov najnovejši film, srhljivko The Book of Henry, so kritiki skoraj enoglasno raztrgali, finančno pa se je prav tako slabo odrezal.

Hollywood Reporter poroča, da so se kopja lomila predvsem okrog scenarija, ki naj bi se ga Trevorrow v zadnjih mesecih večkrat lotil. Avgusta je studio rekrutiral še Jacka Thorna, scenarista, ki je za veliko platno priredil mladinsko knjižno uspešnico Čudo. Časopis ob tem piše še, da naj bi odnosi med režiserjem in vodjo studia Kathleen Kennedy v zadnjih mesecih postali nevzdržni.

Najnovejši razhod je že druga tovrstna odločitev v vesolju Vojne zvezd v zadnjih mesecih. "Ustvarjalna razhajanja" so bila uradni krivec tudi pred kratkim, ko sta Phil Lord in Christopher Miller dvignila roke nad režijo samostojne obzgodbe o mladih letih Han Sola. Namesto njiju je nato vajeti prevzel bolj uveljavljeni, a verjetno tudi bolj konvencionalni Ron Howard.

Za zdaj seveda še ni znano, kdo bo zasedel mesto odslovljenega režiserja pri visokoproračunskem spektaklu. Z izbiro se sicer ne mudi pretirano, saj film v kinematografe prihaja šele maja 2019. Oboževalci sage so tako trenutno bolj osredotočeni na Riana Johnsona in njegovo vizijo za osmi del sage, Poslednjega jedija, ki na velika platna prihaja sredi letošnjega decembra. Pravzaprav je prav Johnson tisto ime, ki se najpogosteje omenja kot optimalna zamenjava za Trevorrowa. Nekateri oboževalci navijajo tudi za vrnitev J. J. Abramsa, ki se je dokazal s komercialnim uspehom Epizode VII, Sila se prebuja.

A. J.