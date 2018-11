V "ljubljanski" epizodi filmskega triptiha Gregot Zorc upodobi igralca, ki je pripravljen udobje srednjega razreda zamenjati za spanje na ulici. Vloga in resnično življenje se zanj počasi zlijeta v eno. Foto: SFC V tekmovalnem programu kairskega festivala se za zlato piramido med drugim potegujejo tudi kolumbijske Poletne ptice in ukrajinski Donbass, ki smo ju lahko videli na nedavno zaključenem festivalu Liffe. Foto: SFC Dodaj v

Slovenski filmski triptih o igralskem poklicu tekmuje v Kairu

Mandićev film Igram, sem uvrščen v tekmovalni program festivala v Kairu

21. november 2018 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Celovečerec Miroslava Mandića Igram, sem se v tekmovalnem programu 40. mednarodnega filmskega festivala CIFF v Kairu poteguje za zlato piramido. Film, ki se posveča igralskemu poklicu ter meji med igralcem in likom, ki ga igralec interpretira, bo nocoj v Egiptu doživel mednarodno premiero.

Film Igram, sem, ki je uvrščen med 14 filmov tekmovalnega programa festivala, je triptih z zgodbo o igralčevih najbližjih, o okoliščinah, v katerih igralec živi, in njihovem vplivu na njegovo ustvarjanje. Situacije, posnete v observacijsko-dokumentarističnem slogu, poudarjajo socialni značaj treh območij – zgodbe potekajo v Sarajevu, Ljubljani in Zagrebu, so zapisali v produkcijski hiši Filmostovje.

Kako globoko v svojo vlogo se je pripravljen potopiti igralec?

V ospredju so mlada igralka Lina (Luna Zimić Mijović), ki se pripravlja na avdicijo za vlogo tatice (in svojo nalogo vzame zelo zares), pa gledališki igralec Niko (Gregor Zorc), ki je sprejel vlogo brezdomca v filmu, ter Luka (Goran Bogdan), ki po zaključku snemanja televizijske serije še naprej zasleduje soigralko, trdno prepričan, da jo tudi v resničnem življenju ljubi. Film tako briše mejo med igro in življenjem in preizprašuje moč metode, igralskega principa po Strasbergu.

Film je septembra letos doživel festivalsko premiero na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, v kinematografe pa prihaja na začetku januarja, po slavnostni premieri v ljubljanskem Kinodvoru.

V najvišjem festivalskem rangu

Vpliven in vsebinsko bogat mednarodni filmski festival A-kategorije - CIFF, ustanovljen leta 1976, predstavlja svetovno kinematografijo s poudarkom na afriškem in arabskem filmu in je edini tovrstni festival za to regijo.

Sarajevski režiser in scenarist Miroslav Mandić je pred vojno režiral kultno TV-serijo Top lista nadrealista, v 90. letih minulega stoletja je na Češkem režiral številne dokumentarce. Od leta 2005 živi in dela v Sloveniji, kjer je ustanovil produkcijsko hišo Filmostovje. Njegovi filmi so bili prikazani in nagrajevani na pomembnih evropskih festivalih - v Berlinu, Karlovih Varih, Locarnu, Sarajevu, Krakovu, pa tudi v ZDA in Avstraliji.

