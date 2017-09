Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Govorice o tem, da bo kultna televizijska serija, ki se je - ne ravno uspešno - že pred leti preselila na velika platna, dobila še eno nadaljevanje, so krožile kar nekaj časa. Natančneje od januarja 2014, ko je Sarah Jessica Parker, ki je igrala glavno junakinjo romantične sage, nestanovitno newyorško kolumnistko Carrie Bradshaw, začela v intervjujih namigovati, da si ustvarjalna ekipa nikoli ni popolnoma zaprla vrat za morebitna nova nadaljevanja. Vse skupaj je s podobnimi komentarji samo še podpihoval avtor izvirne serije, Michael Patrick King. Foto: Reuters Za svoj čas revolucionaren portret sodobnih žensk je ekipi prinesel osem emmyjev. Foto: HBO Dodaj v

Snemanje tretjega Seksa v mestu odpovedano v zadnjem hipu

Tretjega filma ne bomo nikoli videli

29. september 2017 ob 20:44

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Kim Cattrall, ki je najbolj znana prav po vlogi samozavestne in nezavrte Samanthe Jones v seriji (in filmih) Seks v mestu, je ogorčeno zanikala poročanja, da tretjega filma ne bodo snemali samo zaradi njenih "muh".

Zdaj je tudi uradno: na videz neskončna franšiza Seks v mestu ne bo dobila še tretjega filma, pa čeprav so igralke in producenti že leta namigovali, na koncu pa napovedovali, da dogodivščin štirih z modo obsedenih prijateljic v New Yorku še ni konec.

"Konec je. Ne bomo ga posneli," je Sarah Jessica Parker, ki je igrala kolumnistko Carrie Bradshaw, v četrtek potrdila za revijo Extra. "Razočarana sem. Imeli smo čudovito, duhovito, srce parajočo, radostno zgodbo. Razočaranje ni samo v tem, da ne bomo mogli doživeti te izkušnje in povedati svoje zgodbe, ampak predvsem za oboževalce, ki so tako jasno izrazili svojo željo po še enem filmu."

Kim Cattrall naj bi izsiljevala studio

Parkerjeva ni pojasnila okoliščin odpovedane produkcije, je pa tabloid The Daily Mail poročal, da je studio Warner vse skupaj preklical le nekaj dni pred začetkom snemanja zaradi "škandaloznih zahtev" Kim Cattrall. Igralka naj bi svojo vlogo Samanthe Jones ponovila samo, če bi studio prižgal zeleno luč še za nekatere druge njene projekte, ki so se zataknili v fazi predprodukcije.

Igralka je to poročilo zanikala na Twitterju. "Edina "zahteva", ki sem jo postavila, je bilo to, da nočem posneti še enega filma ... in to je bilo že leta 2016," je zapisala.

HBO-jeva komedija o štirih samskih prijateljicah na Manhattnu in njihovih dogodivščinah z moškimi je globoko zaznamovala televizijsko pokrajino na prelomu tisočletja (na sporedu je bila med letoma 1998 in 2004). Serija je dobila več emmyjev, v zgodovino pa se je vpisala po zaslugi iskrene upodobitve spolnosti ter dokumentacije "zeitgeista" in ere uspešnih žensk z lastnimi karierami.

Filmski adaptaciji oziroma nadaljevanji na velikem platnu sta sledili v letih 2008 in 2010; čeprav so filmski kritiki obe razmrcvarili (še posebej drugi film, ki je bil postavljen v Abu Dabi), sta se izkazali za finančni uspešnici, kar je vedno dovolj dober razlog za nadaljevanje. Še lani je Sarah Jessica Parker namigovala, da obstajajo "zelo velike možnosti" za tretji film ali vrnitev na male zaslone - Catrallova pa je bila že takrat skeptična. "Vsaka počne svoje reči, in če bi nam bil še en film usojen, bi ga do zdaj verjetno že posneli."

